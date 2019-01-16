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Съемные квартиры в Москве подорожали 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минимальная ставка аренды квартир в столице выросла относительно декабря 2018-го на две тысячи рублей. Об этом говорится в рейтинге агентства «Инком-Недвижимость» (есть в редакции «Ленты.ру»).
Самая дешевая квартира января сдается за 22 тысячи рублей в месяц, это «однушка» с гардеробной комнатой в одной из новостроек Южного Бутово, отмечается в сообщении компании. Площадь квартиры — 40 квадратных метров, жилье располагает десятиметровой кухней, застекленной лоджией и собственной гардеробной.
На втором месте в рейтинге самых дешевых столичных квартир оказалась однокомнатная квартира в девятиэтажке, расположенной в десяти минутах транспортом от метро «Славянский бульвар». 35-метровое жилье сдается за 23 тысячи рублей в месяц.
Третью строчку занимает однокомнатная квартира площадью 39 метров, расположенная в доме на Липецкой улице. Жилье предлагается в аренду за 24 тысячи рублей в месяц. Четвертое и пятое места заняли однокомнатные квартиры на Ярославском шоссе и в Батайском проезде. До обеих придется добираться от метро транспортом, первая сдается за 25, вторая — за 26 тысяч рублей в месяц.
Аналогичный рейтинг представители компании составляли и в декабре 2018-го, тогда ценовой минимум был зафиксирован на уровне 20 тысяч рублей в месяц. За эту цену арендаторам предлагалась однокомнатная квартира с мебелью и техникой в пешей доступности от станции метро «Перово».
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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