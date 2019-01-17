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Дешевую ипотеку признали опасной 

Lenta.ru 1 час назад
Вред от чрезмерно мягких условий по ипотеке может превысить пользу для населения. В частности, низкий первоначальный взнос по жилищным кредитам способен стать причиной ипотечного кризиса, говорится в материалах риелторской компании «Невский Простор» (есть в редакции «Ленты.ру»).
«Крайне важен размер первого взноса. Если банки будут выдавать большое число жилищных займов с нулевым и небольшим первым взносом, то это рано или поздно приведет к кризису, который был в США в 2008 году, — приводятся в материалах слова генерального директора АН «Невский Простор», вице-президента Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Александра Гиновкера. — Также нельзя сказать, что дешевые кредиты обеспечат всех нуждающихся жильем».
Резкое снижение ипотечных ставок тоже не решит жилищных проблем всех россиян, однако и не нанесет существенного вреда рынку, отмечают риелторы. «Низкие процентные ставки возможны. Нельзя сказать, что 4 процента годовых обрушат ипотечный рынок, — отметил руководитель агентства. — По нашему мнению, смысла "директивно" разгонять ипотечный рынок, снижая ипотечную ставку, сейчас нет. Такие инициативы могут привести к существенно худшим последствиям».
С инициативой о снижении ипотечных ставок за счет государственного субсидирования в конце 2018-начале 2019 года выступило несколько российских парламентариев. В частности, депутат от «Единой России» Геннадий Кулик в декабре 2018-го предлагал установить ставку для проживающих в сельской местности граждан на уровне 3,5-4 процентов годовых.
Ипотечные условия в России в 2018 году признаны самыми комфортными для заемщиков за всю историю наблюдений. Смягчение условий продолжалось до конца лета, однако в сентябре ставки начали расти из-за подъема ЦБ РФ ключевой ставки.
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Комментарии5
Недвижимость , Видео , Геннадий Кулик , Единая Россия , Центральный банк России , Lenta.ru
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