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Газовые сигнализации в новостройках станут обязательными 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минстрой обязал оснащать российские новостройки газовыми сигнализациями и стеклопакетами, которые легко вышибает при взрыве. Об этом сообщает ТАСС.
РИА Новости отмечает, что по постановлению Минстроя плиты в новых жилых домах должны быть оснащены системой «газ-контроль», которая прекращает подачу газа на горелку, если гаснет пламя.
С 6 июня 2019 года в России вступит в силу новый свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
В документе сказано, что системы контроля загазованности, которые автоматически отключают подачу газа, должны быть установлены в теплогенераторных и в помещениях квартир.
В Минстрое отметили, что ГОСТ по легкосбрасываемым при взрывах окнам действует с 2014 года, но такие стеклопакеты почти не использовались из-за более высокой стоимости.
Минстрой утвердил новые правила после взрыва в Магнитогорске, где 31 декабря обрушилась часть десятиэтажного жилого дома. Сообщалось, что там произошел взрыв бытового газа, из-за чего оказались разрушены два подъезда. Погибли 39 человек.
СМИ писали, что после этого депутаты задумались о запуске программы по замене пластиковых окон по всей стране.
Комментарии1
Недвижимость , Другое , Минстрой , РИА Новости
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