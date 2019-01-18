Газовые сигнализации в новостройках станут обязательными

Минстрой обязал оснащать российские новостройки газовыми сигнализациями и стеклопакетами, которые легко вышибает при взрыве. Об этом сообщает ТАСС.

РИА Новости отмечает, что по постановлению Минстроя плиты в новых жилых домах должны быть оснащены системой «газ-контроль», которая прекращает подачу газа на горелку, если гаснет пламя.

С 6 июня 2019 года в России вступит в силу новый свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».

В документе сказано, что системы контроля загазованности, которые автоматически отключают подачу газа, должны быть установлены в теплогенераторных и в помещениях квартир.

В Минстрое отметили, что ГОСТ по легкосбрасываемым при взрывах окнам действует с 2014 года, но такие стеклопакеты почти не использовались из-за более высокой стоимости.

Минстрой утвердил новые правила после взрыва в Магнитогорске, где 31 декабря обрушилась часть десятиэтажного жилого дома. Сообщалось, что там произошел взрыв бытового газа, из-за чего оказались разрушены два подъезда. Погибли 39 человек.

СМИ писали, что после этого депутаты задумались о запуске программы по замене пластиковых окон по всей стране.