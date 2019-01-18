У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов приобрел в Москве апартаменты в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая есть в распоряжении издания.

По сведениям The Insider, площадь купленной Подгузовым недвижимости составляет 386 квадратных метров. Рыночная стоимость метра в жилом комплексе достигает 2,6 миллиона рублей.

«Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей», — пишет издание.

Жилье главы «Почты России» расположено в одном четырех из входящих в комплекс малоэтажных корпусов, который назван застройщиком «особняком Тюдоров», уточняется в материале The Insider.

Как рассказали в пресс-службе ведомства Rambler News Service , квартира была куплена Подгузовым в ипотеку, и до сделки глава «Почты России» продал две принадлежавших ему ранее квартиры в столице. Вырученные средства стали «источником значительной части средств на приобретение недвижимости», отметили в пресс-службе.

Николай Подгузов руководит «Почтой России» с июля 2017 года, на должность генерального директора предприятия он пришел после работы на посту заместителя министра экономического развития России.

Летом 2018-го Подгузова раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . Причиной ее недовольства стал тот факт, что глава «Почты России» не ориентируется в размере заработной платы своих подчиненных.

«Очень стыдно за руководителя ["Почты России"], который вообще не владеет [информацией]. Не царское дело, наверное, почтальонами заниматься», — сказала Матвиенко.

ЖК Knightsbridge Private Park строится в столичном районе Хамовники. По информации на сайте проекта, стоимость квартир в жилом комплексе начинается от 124 миллионов рублей.