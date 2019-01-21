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Более 8,6 млн кв. м недвижимости введено в Москве в 2018 г. 

Агентство «Москва» + ещё 15 8 часов назад
Фото: ТВ Центр
Более 8,6 млн кв. м недвижимости введено в столице в 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
«В столице по итогам прошлого года введено 8 млн 617,5 тыс. кв. м недвижимости, что немногим больше показателя 2017 г., когда фактическая цифра составила 8 млн 515, 2 тыс. кв. м. Традиционно, около трети от всего ввода пришлось на жилье. За счет всех источников финансирования в Москве построено 3 млн 541,2 тыс. кв. м жилья. Для сравнения в 2017 г. был обеспечен ввод на уровне 3 млн 419 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
Уточняется, что в числе введенных объектов доля инвестиционных — остается на достаточно высоком уровне, составив по итогам прошлого года 85%. При этом, подчеркнул С. Левкин, девелоперы помимо жилья, объектов торговли и услуг, не сбавляют темпы строительства социальной инфраструктуры.
«Благодаря утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным программе реновации, в столице до 2032 г. планируется построить новое современное жилье для более миллиона москвичей», — заключил С. Левкин.
Агентство «Москва»: последние новости
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Комментарии
Недвижимость , Сергей Собянин , Сергей Левкин
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