Замглавы Минфина: объемы выдачи ипотеки в России планируется удвоить

Объемы ежегодной выдачи ипотеки планируется увеличить с 3 трлн руб. до 6,2 трлн руб., а размер этого рынка должен достигнуть 17 трлн руб. с нынешних 6,5 трлн руб. Такие цели поставлены в рамках соответствующего законопроекта, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев , выступая на парламентских слушаниях по основным направлениям развития финансовых рынков в Госдуме

"У нас стоят очень амбициозные цели. Мы планируем в рамках нацпроекта довести размер этого рынка [ипотеки] до 17 трлн руб. по сравнению с 6,5 трлн руб. сейчас. И ежегодный объем выдачи [кредитов] практически удвоить — с 1,5 млн до 2,2 млн, руб., и в рублях с 3 до 6,2 трлн выдачи ежегодно", — сказал он.

К какому сроку планируется достичь таких показателей, Моисеев не сообщил.

"Во-первых, мы, таким образом, сможем выполнить указ президента, во-вторых, это приведет объем нашего рынка ипотеки в некое соответствие с мировым стандартом по отношению к ВВП", — добавил Моисеев.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года. В его состав входят четыре федеральных проекта: "Жилье", "Ипотека", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". В частности, планируется, что в 2024 году ежегодный объем ввода жилья будет составлять 120 млн кв. м, а жилищные условия смогут улучшать более 5 млн российских семей.