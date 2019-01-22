Назван любимый район московских новоселов

Район Орехово-Борисово Южное лидирует по количеству сделок с первичным жильем среди московских районов внутри МКАД. Об этом свидетельствуют материалы аналитического центра Urbanus.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру»

По подсчетам аналитиков, в 2018-м в Орехово было приобретено более 1,8 тысячи новых квартир, или более пяти процентов от общего числа реализованных за год новостроек. На втором месте по популярности — район Хорошево-Мневники, где заключили 1,6 тысячи сделок (4,6 процента от общего числа продаж).

«Бронза» рейтинга досталась Пресненскому району — здесь продали почти 1,6 тысячи новых квартир. При этом именно в этот район покупатели жилой недвижимости вложили наибольший объем средств — почти 39 миллиардов рублей.

Всего за 2018-й в границах МКАД было реализовано более 35 тысяч квартир и апартаментов, выяснили эксперты.

Ранее в январе стало известно, что выручка застройщиков Московского региона в 2018-м выросла на 30 процентов, впервые в истории превысив триллион рублей. По информации аналитиков, продавцы нового жилья в столице и области за год заработали 1,04 триллиона, из них 48 процентов распределено между десятью крупнейшими компаниями.