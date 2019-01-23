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Минфин неудачно провел аукционы по размещению ОФЗ 

Российская Газета + ещё 23 20 часов назад
Фото: Российская Газета
На первом аукционе минфин предложил выпуск ОФЗ на 20 миллиардов рублей с погашением в июле 2022 года. В итоге удалось разместить бумаг только на 10 миллиардов рублей при спросе в 16 миллиардов. Средневзвешенная доходность составила 8,04%. На втором аукционе из 10-миллиардного выпуска с погашением в мае 2034 года разошлись бумаги на 7,49 миллиарда. Спрос составил около 8,1 миллиарда рублей, доходность — 8,47%.
Минфин снизил предложение по сравнению с прошлой неделей, когда полностью и при высоком спросе разместил ОФЗ на 35,1 миллиарда рублей. Ралли на долговом рынке приостановилось, на этом фоне инвесторы могли занять выжидательную позицию в ожидании новых драйверов роста или снижения, говорит старший аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. Это отразилось на спросе и запрашиваемой премии. Ряд инвесторов при невыраженной динамике рынка могли и предпочесть зафиксировать прибыль с начала января, допускает Голбан.
Ранее замглавы минфина Сергей Сторчак говорил, что ведомство в 2019 году не будет «дешево продавать» ОФЗ. Поэтому 30 января минфин может уменьшить предложение до 20 миллиардов рублей и разместить бумаги сроком обращения менее 10 лет, не исключает Голбан.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Сергей Сторчак , Юрий Голбан , Минфин
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