Россиянам добавят еще одну строку в квитанциях ЖКХ

В квитанциях ЖКХ появится пункт о страховании жилья, пишет Российская газета ». Страховка будет стоить около 150 рублей в месяц и будет добровольной.

Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом 2019 года. Он предполагает, что регионы сами разработают и утвердят стразовые программы, а в возмещении ущерба будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний.

На первом этапе ответственность страховщиков заложена на уровне 300-500 тысяч рублей, но предполагается, что она будет повышаться.

В полис включат не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и самые распространенные бытовые катаклизмы.

Ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте. Определять ущерб будет специальная комиссия.

Всероссийский союз страховщиков разработает и утвердит единые правила страхования жилья. Страхователю должна быть представлена вся информация по правилам страхования и условиям выплат.

Предполагается, что до конца 2019 года к новой системе страхования подключится большинство российских регионов.

Сейчас формат добровольного страхования жилья существует в Москве и Краснодаре. В столице охват страхованием жилья составляет почти 60% — это самый высокий уровень по стране.