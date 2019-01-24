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Россиянам добавят еще одну строку в квитанциях ЖКХ 

Рамблер + ещё 10 9 часов назад
В квитанциях ЖКХ появится пункт о страховании жилья, пишет «Российская газета». Страховка будет стоить около 150 рублей в месяц и будет добровольной.
Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом 2019 года. Он предполагает, что регионы сами разработают и утвердят стразовые программы, а в возмещении ущерба будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний.
На первом этапе ответственность страховщиков заложена на уровне 300-500 тысяч рублей, но предполагается, что она будет повышаться.
В полис включат не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и самые распространенные бытовые катаклизмы.
Ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте. Определять ущерб будет специальная комиссия.
Всероссийский союз страховщиков разработает и утвердит единые правила страхования жилья. Страхователю должна быть представлена вся информация по правилам страхования и условиям выплат.
Предполагается, что до конца 2019 года к новой системе страхования подключится большинство российских регионов.
Сейчас формат добровольного страхования жилья существует в Москве и Краснодаре. В столице охват страхованием жилья составляет почти 60% — это самый высокий уровень по стране.
Комментарии61
Недвижимость , Видео , Личный счет , "Российская газета"
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