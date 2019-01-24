«Восьмидесятники» вытягивают ипотеку

Средний возраст ипотечных заёмщиков уменьшился в прошлом году. Доля граждан в возрасте до 50-ти лет выросла за 2018-й на один процентный пункт и достигла 91,4% от количества купивших жильё в кредит. Львиная доля всех ипотечных заёмщиков по-прежнему приходится на россиян в возрасте от 30-ти до 39-ти лет — 46%, показатель рос в прошлом году. Это следует из расчётов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), подготовленных специально для News.ru. При этом средний срок «жизни» ипотечного кредита за прошлые 12 месяцев увеличился до 14-ти лет.

Россияне в возрасте от 49-ти лет стали чаще брать ипотеку в минувшем году. Их доля среди всех ипотечных заёмщиков за 2018-й достигла 91,4% против 90,3% на начало года, следует из расчётов НБКИ. За эти 12 месяцев доля граждан в возрасте 50-ти лет и старше, оформивших кредит на покупку жилья, опустилась до 8,6% с 9,7%. В этой категории заёмщиков сильнее всего сокращалась доля предпенсионеров (50−59 лет) — с 8,4% до 7,8%. Чуть медленнее уменьшилась доля заёмщиков в возрасте 60−65 лет — на 0,3 п.п., до 0,5%. Граждане старше 65-ти лет и вовсе практически перестали брать ипотеку — если в начале минувшего года таковых было 0,5% от общего количества заёмщиков, то сейчас уже 0,3%.

Нежный ипотечный возраст

Самыми активными на ипотечном рынке остаются 30-летние — их доля в структуре заёмщиков выросла с 45,2% в I квартале до 45,9% в IV, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков . При этом доля молодёжи сократилась с 23,2% до 22,3%, а ведь именно в этой возрастной категории ипотека могла бы стать драйвером розничного кредитования, рассуждает он.

«В этом возрасте образуются семьи, уже есть определённость с карьерой и так далее», — поясняет Волков.

Банки не торопятся активнее кредитовать лиц до 30-ти лет потому, что у молодых заёмщиков меньшая глубина кредитной истории, меньший трудовой стаж, и по многим показателям представители поколений 1990-х и 2000-х объективно уступают «восьмидесятникам», резюмирует представитель НБКИ.

Параллельно с этим все ипотечники стали расплачиваться по кредитам в среднем на полтора года дольше, следует из данных бюро кредитных историй. Так, срок «жизни» ипотечных кредитов увеличивался с 12,5 лет на начало 2018-го, а под конец он достиг 13,95 лет. Дольше всех выплачивают ипотеку самые молодые заёмщики — граждане в возрасте до 25-ти лет. У них средний срок ипотеки к началу этого года достиг 17,64 лет, хотя ещё на заре 2018-го составлял 15,49 лет.

Более существенными темпами увеличивался в 2018 году средний размер ипотечного кредита, оценивают в НБКИ. Он вырос на 17,5%, или на 348,3 тыс. рублей по сравнению с концом 2017-го и составил 2,34 млн рублей. Самая большая средняя сумма займа на покупку жилья оказалась у россиян в возрасте 40−49 лет и составляет 2 475 911 рублей. Самую «скромную» ипотеку берут граждане старше 60-ти лет — в среднем сумма равняется 1,45 млн рублей.

Переломный момент

Ипотека росла в прошлом году высокими темпами — по 40% в среднем каждый месяц. Например, в ноябре 2018-го свыше половины прироста портфеля кредитов физлицам обеспечивалось ипотечными займами, отмечают в ЦБ в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«Это заметное изменение в сравнении с предшествующими месяцами, когда основной прирост розничного кредитования обеспечивало потребительское кредитование», — констатируют в Центробанке.

За 11 месяцев 2018 года 1,3 млн россиян взяли ипотечные кредиты, банки выдали заёмщикам на покупку жилья 2,67 трлн рублей. Это на 54,3% больше, чем за аналогичный период предшествующего года, оценивают в ЦБ.