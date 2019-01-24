Названы «короли недвижимости» в России

Первое место в ежегодном рейтинге крупнейших рантье журнала Forbes «Короли российской недвижимости» заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

По данным издания, в минувшем году компания получила от аренды около 1,6 млрд долларов дохода.

«Киевской площади» принадлежит крупнейший оптовый рынок продуктов питания в Москве «Фуд Сити», рынок «Садовод», ТЦ «Европейский», отель «Radisson Royal Украина».

Всего компания владеет более чем 1,7 млн кв. метров коммерческих площадей.

Второе и третье места в рейтинге достались «ИКЕА Мос», сменившей название на INGKA Centres и после смерти основателя IKEA Ингвара Кампрада перешедшей под управление фонда Stichting IGKA Foundation, и «Ташир» Самвела Карапетяна

INGKA Centres заработала на аренде в России в 2018 году 865 млн долларов, «Ташир» — 670 млн долларов.

Замыкают пятерку «королей недвижимости» группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых с доходом 575 млн долларов и Crocus Group Араза Агаларова, заработавшая 410 млн долларов.

Отмечается, что в рейтинге с 2014 года «появилось только пять новых имен». Это «два новичка, „ТПС Недвижимость“ и „Авиапарк“, связаны с семьей Ротенбергов, а FortGroup и холдинг „Империя“ — питерцы».

Впервые в рейтинг вошла компания Malltech, созданная выходцами из «Росеврогрупп» и занимавшаяся развитием региональной сети торговых центров.