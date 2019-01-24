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Названы «короли недвижимости» в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
Первое место в ежегодном рейтинге крупнейших рантье журнала Forbes «Короли российской недвижимости» заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.
По данным издания, в минувшем году компания получила от аренды около 1,6 млрд долларов дохода.
«Киевской площади» принадлежит крупнейший оптовый рынок продуктов питания в Москве «Фуд Сити», рынок «Садовод», ТЦ «Европейский», отель «Radisson Royal Украина».
Всего компания владеет более чем 1,7 млн кв. метров коммерческих площадей.
Второе и третье места в рейтинге достались «ИКЕА Мос», сменившей название на INGKA Centres и после смерти основателя IKEA Ингвара Кампрада перешедшей под управление фонда Stichting IGKA Foundation, и «Ташир» Самвела Карапетяна.
INGKA Centres заработала на аренде в России в 2018 году 865 млн долларов, «Ташир» — 670 млн долларов.
Замыкают пятерку «королей недвижимости» группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых с доходом 575 млн долларов и Crocus Group Араза Агаларова, заработавшая 410 млн долларов.
Отмечается, что в рейтинге с 2014 года «появилось только пять новых имен». Это «два новичка, „ТПС Недвижимость“ и „Авиапарк“, связаны с семьей Ротенбергов, а FortGroup и холдинг „Империя“ — питерцы».
Впервые в рейтинг вошла компания Malltech, созданная выходцами из «Росеврогрупп» и занимавшаяся развитием региональной сети торговых центров.
В 2017 году компания купила у «Галс девелопмента» ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Петербурге.
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Комментарии
Недвижимость , Самвел Карапетян , Ингвар Кампрад , Галс-Девелопмент , Ikea , Forbes
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