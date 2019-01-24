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Курс доллара опустился ниже 66 рублей 

Банки.ру + ещё 1 3 часа назад
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже в четверг снизился до отметки в 65,985 рубля, свидетельствуют данные биржи. В последний раз курс доллара находился ниже этой отметки 7 декабря.
По данным на 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 66,0075 рубля, курс евро понизился на 15 копеек, до 75,09 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Укреплению рубля способствуют общее ослабление доллара на фоне роста интереса к рисковым активам и налоговый период в РФ, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
«Спрос на рисковые активы повысился на заявлениях экономического советника администрации Белого дома Кевина Хассета. Он выразил уверенность в том, что США и Китай заключат торговое соглашение до 1 март», — пояснил эксперт.
Кроме того, продолжает он, российская валюта получает поддержку от продажи валютной выручки. В пятницу и в понедельник, 25 и 28 января соответственно, компании будут перечислять в бюджет НДПИ, НДС, акцизы и налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.
Также спрос на доллар снизился из-за беспокойства у инвесторов по поводу продолжающегося частичного прекращения финансирования правительства США, добавляет эксперт.
«По-прежнему для пары USD/RUB жду теста отметки 65,85 рубля. В паре EUR/RUB прослеживается уровень 74,95 рубля», — заключает аналитик.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Владислав Антонов , Московская биржа
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