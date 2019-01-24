Российских миллиардеров «короновали»

Российский Forbes составил рейтинг «Короли недвижимости — 2019», включив в него владельцев бизнеса, получивших в 2018 году максимальные доходы от операций с коммерческой недвижимостью. Доходы от других видов деятельности не учитывались. Рейтинг был опубликован на сайте издания в четверг, 24 января.

Первое место рейтинга заняли предприниматели Захар Илиев и Год Нисанов , владельцы компании «Киевская площадь». По оценке издания, доход бизнесменов от операций с коммерческой недвижимостью в 2018 году составил 1,565 миллиарда долларов.

Вторая позиция досталась компании Stichting INGKA Foundation, основанной Ингваром Кампрадом и владеющей, в частности, ТРЦ «Мега Белая Дача» и «Мега Химки». В 2018-м компания заработала на недвижимости 865 миллионов долларов.

Третье место занял Самвел Карапетян (ГК «Ташир»), его прибыль от коммерческих объектов достигла 670 миллионов долларов.

В топ-10 «королей рынка недвижимости» вошли также Михаил и Саит-Салам Гуцериевы (ГК «Сафмар», 575 миллионов долларов); Араз Агаларов (Crocus Group, 410 миллионов долларов); Александр Клячин (Gleden Invest, ранее KR Properties, 360 миллионов долларов); Шарык и Синан Тара ( Enka , 325 миллионов долларов); Riverstretch Trading & Investments (RT&I), купившая О1 Properties у Бориса Минца (295 миллионов долларов); Алексей и Юрий Хотины («Комплексные инвестиции», 285 миллионов долларов); Амиран и Алихан Муцоевы, Амирхан Мори (ГК «Регионы», 280 миллионов долларов).

Совокупный доход 30 участников рейтинга от коммерческой недвижимости от операций с коммерческой недвижимостью составил в 2018 году 7,9 миллиарда долларов. В 2014-м аналогичный показатель достигал 9,3 миллиарда долларов.

«Сразу три постоянных лидера рынка из тридцатки Forbes собрали меньше арендного дохода, потому что продали, выставили на продажу или под редевелопмент значительные массивы недвижимости. Это группы «Абсолют» Александра Светакова, ТЭН Руслана Гутнова и партнеров и ПСН Дмитрия Ананьева », — поясняют составители рейтинга.

В Forbes отмечают, что с 2014 года список «королей» пополнился пятью новыми именами: «ТПС Недвижимость», «Авиапарк», FortGroup, холдинг «Империя» и Malltech.

Относительно 2018 года первая тройка рейтинга осталась неизменной.