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Рост цен на продукты связали с банковскими картами 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рост доли премиальных банковских карт, полученных россиянами, повлиял на подорожание товаров в российских магазинах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.
Доля премиальных карт по итогам 2018 года выросла до 20 процентов по сравнению с четырьмя процентами в 2017-м.
Соколов пояснил, что банки берут повышенную комиссию за эквайринг (за проведение платежей по картам в торговых точках) премиальных карт. Комиссия для обычной карточки составляет один процент от суммы платежа, а для премиальной — два процента и более.
Торговые сети закладывают размер комиссии в стоимость товара. Президент АКИТ подчеркнул, что между ценами и комиссиями «прямая зависимость».
Россияне оплачивают покупки картами в 60 процентах случаев. Комиссия увеличивает цену товара на 1,5 процента в магазинах крупных сетей и до 2,5 процента в небольших торговых точках.
Соколов отметил, что некоторые банки раздают премиальные карты всем желающим, из-за чего комиссии будут только расти. Он считает, что справедливой банковской комиссией были бы 0,3–0,5 процента.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков отметил, что эквайринг по премиальным картам выше, так как расходы на скидки и кэшбэк по таким картам больше. Он добавил, что компенсировать это могло бы снижение инфляции и рост курса рубля.
Вице-президент Тинькофф банка Данил Анисимов заявил, что нынешние комиссии благоприятны для экономики: в итоге деньги все равно возвращаются к клиенту в виде баллов в рамках программ лояльности.
Ранее некоторые российские банки выступили против государственного регулирования эквайринговых комиссий, но согласились на их точечное снижение. Они заявили о готовности снизить комиссии при крупных покупках с карт (например, автомобилей и недвижимости) и при социально значимых платежах.
Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , Артем Соколов , Сергей Беляков , Тинькофф банк , газета "Известия"
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