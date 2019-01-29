Сбербанк снизит ставку по ипотеке части клиентов

Пользователи сервиса «ДомКлик» смогут взять ипотеку в Сбербанке со скидкой и в 2019 году, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«ДомКлик» — сервис Сбербанка, который позволяет найти недвижимость, подать онлайн-заявку на ее покупку в ипотеку и получить онлайн-одобрение.

Кроме того, ранее часть объявлений в «ДомКлик» была отмечена знаком «Скидка 0,3%», что позволяло приобрести это жилье по ставке, меньшей на 0,3%.

«Мы продлили скидку на ипотеку», — рассказал директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Николай Васев.

0,3-процентная скидка распространяется на размещенные на «ДомКлик» и отмеченные соответствующим значком объявления о продаже квартир на вторичном рынке.

Заявление на их покупку в ипотеку должно быть направлено в Сбербанк с сайта «ДомКлик», а квартира не должна находится в залоге у другого банка. Скидка доступна клиентам Сбербанка с одобренной ипотекой.