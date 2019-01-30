Игорь Крутой купил квартиру за 5 миллионов долларов

Композитор Игорь Крутой приобрёл для своей матери апартаменты площадью 400 кв. метров в городе Санни-Айлс-Бич, сообщает Starhit со ссылкой на слова близких к окружению музыканта людей. Ориентировочная стоимость недвижимости — $5 миллионов.

Светлане Семёновне Крутой 84 года. Она часто бывает в США. Знает английский язык. Выбор композитора не случайно пал на жильё в Санни-Айлс-Бич, поскольку район, в котором приобретена квартира, называют маленькой Москвой. Здесь мать музыканта будет соседствовать с Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным, Валерием Леонтьевым , мамой Наташи Королевой

«Светлана Семеновна будет чувствовать себя очень комфортно, поскольку здесь теплый и мягкий климат», — приводит издание слова своего собеседника.

По словам источника Starhit, в комплексе, где расположены апартаменты, Игорь Крутой планирует справить 85-й день рождения своей мамы. Банкет запланирован на первом этаже в ресторане.

«Ожидается много гостей. Мама Игоря пригласила всех своих подружек. Каждому гостю из России маэстро представит отдельный номер в отеле. Пир обещает быть грандиозным», — отмечают неназваные друзья музыканта.

Starhit подчёркивает, что 2019-й год для Крутого богат на события. В июле самому композитору исполняется 65 лет. В честь своего дня рождения музыкант планирует устроить несколько масштабных концертов.