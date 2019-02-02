Страна.ua: украинцы съезжают из квартир в гаражи и на дачи

Съемные квартиры в Киеве становятся не по карману жильцам. Накануне нового сезона — осенью прошлого года — арендные ставки подскочили в среднем на 20%.

Тогда хозяева поясняли повышение своих аппетитов общей инфляцией в стране и активизацией фискальной службы, мол, не сегодня, так завтра придется платить налоги со сдаваемого внаем жилья. В итоге минимальная стоимость среднестатистической единички в жилом состоянии подскочила сразу на 800-1000 гривен — до 5 тысяч гривен в месяц (13 тысяч рублей).

Но после повышения цен на отопление и горячую воду квартиросъемщиков ждет еще один сюрприз — заметно вырастут суммы в коммунальных платежках. Если раньше по коммуналке за однокомнатную квартиру реально было уложиться в 2 тысячи гривен (5 тысяч рублей), то сейчас нужно будет не менее 3 тысяч гривен. В итоге общий квартирный бюджет тянет уже на 8 тысяч гривен в месяц (около 19 тысяч рублей).

Таких денег у многих арендаторов попросту нет. «Люди сейчас съезжают в жилье подешевле — отказываются от больших площадей, ремонтов и прочих излишеств, лишь бы выйти на минимальную цену», — пояснил «Стране» аналитик SV Development Сергей Костецкий.

Риэлторы рассказывают, что в поисках дешевой крыши над головой люди доходят до крайностей — соглашаются на «убитые» дачи без отопления и даже гаражи и складские помещения.

«В Киеве не осталось ни одной промзоны, гаражного кооператива или СТО, где не жили бы постояльцы. Условия нечеловеческие — ни отопления, ни удобств. А некоторые живут даже с детьми», — говорит столичный риэлтор Андрей Коновалов.

«Все охотятся за вариантами до 4 тысяч гривен (без коммуналки). Если такая квартира появляется в предложении, она уходит за час. Более того, за подобными вариантами нередко выстраиваются очереди, может быть и до 10 претендентов. Устраивают своего рода аукционы», — рассказал эксперт.

При этом ни качество ремонта, ни наличие мебели, ни месторасположение дешевой квартиры особой роли не играют. За бросовую цену такому жилью готовы «простить» все.

Но подобные варианты появляются нечасто. Минимальная стоимость"единички" в столице стартует с 5 тысяч, а средние цены, по которым есть выбор — 6-9 тысяч гривен в месяц (15-21 тысяча рублей). С коммуналкой получается 9-12 тысяч гривен в месяц.

При этом, по словам Сергея Костецкого, в Киеве — переизбыток сдающегося в аренду жилья. Если в позапрошлом году выставлялось порядка 30 тысяч квартир, то на конец 2018 году их было уже около 40 тысяч. То есть, получается около 20 вариантов на каждого потенциального квартиросъемщика.

Но, несмотря на переизбыток предложений, выбирать арендатору с минимальным бюджетом практически не из чего. Не удивительно, что все чаще поиски смещаются в сторону объектов, мягко говоря, не очень предназначенных для жилья.

В промышленных зонах вовсю сдаются складские подсобки. Есть свет, вода, туалет, отопление — электрическим обогревателем. За комнатушку до 15 кв. м просят порядка 1,5-2 тысяч гривен в месяц. За 2,5 тысяч гривен предлагается в аренду бытовка в Святошинском районе площадью 12 кв. м. И недостатка в арендаторах таких объектов нет, — говорят риэлторы.