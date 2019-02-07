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В России поднялись цены на жилье 

Рамблер + ещё 20 40 минут назад
Фото: ТАСС
В России выросли цены на жилье. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России на 2018 год, передает ТАСС.
По итогам IV квартала 2018 года цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,3%, на вторичном — на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, рост цен также зафиксирован по сравнению с предыдущим кварталом 2018 года.
Средняя цена квадратного метра жилья по России на первичном рынке составляет 61,8 тысячи рублей, на вторичном — 54,9 тысячи рублей.
Наибольшая динамика роста и падения цен наблюдается в Дальневосточном федеральном округе. Так, в Сахалинской области новостройки за год подорожали на 21%, вторичка — на 10%, в Камчатском крае, напротив, цены упали на 7,7% и 2% соответственно.
В Москве в 2018 году новостройки подорожали на 6,1%, вторичное жилье — на 2,7%. В Московской области цены на первичном рынке выросли на 7,7%, на вторичном — на 4,6%. В Санкт-Петербурге и новостройки, и вторичное жилье подорожали на 6,5%.
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Недвижимость , Росстат , ИТАР-ТАСС
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