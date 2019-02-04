Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома

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Владельцев участков начали штрафовать за нежелание строить дома 

Рамблер 1 час назад
Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие дома на загородном участке, пишет «Российская газета».
Участок был приобретен в 2008 году с целью «индивидуального жилищного строительства», однако за 10 лет хозяин земли так и не начал строить там дом, что является нарушением земельного законодательства.
Издание сообщает, что проверки загородных участков проходят по всей стране и призваны выяснить, используется ли приобретенная земля по назначению. К примеру, собственник участка, купленного для индивидуального жилищного строительства, должен приступить к стройке в течение 3 лет с момента покупки.
Будем есть хуже, но меньше
Екатеринбуржец был оштрафован по части 3 статьи 8.8 КоАП. Эта статья предусматривает наказание за «неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях».
Наказание по этой административной статье предусматривает штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Или, если определена кадастровая стоимость, то в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей.
Комментарии182
Недвижимость , Видео , "Российская газета"
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