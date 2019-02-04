Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома

Владельцев участков начали штрафовать за нежелание строить дома

Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие дома на загородном участке, пишет Российская газета ».

Участок был приобретен в 2008 году с целью «индивидуального жилищного строительства», однако за 10 лет хозяин земли так и не начал строить там дом, что является нарушением земельного законодательства.

Издание сообщает, что проверки загородных участков проходят по всей стране и призваны выяснить, используется ли приобретенная земля по назначению. К примеру, собственник участка, купленного для индивидуального жилищного строительства, должен приступить к стройке в течение 3 лет с момента покупки.

Екатеринбуржец был оштрафован по части 3 статьи 8.8 КоАП. Эта статья предусматривает наказание за «неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях».

Наказание по этой административной статье предусматривает штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Или, если определена кадастровая стоимость, то в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей.