В Москве отреставрировали дом Щапова 

В Москве отреставрировали дом Павла Щапова XIX века, расположенный в Басманном районе. Зданию вернули его исторический облик.
«Завершилась реставрация жилого дома П. Щапова, возведенного в 1867 г. в стиле эклектики. Здание создал архитектор Александр Вивьен, известный автор доходных домов Москвы того времени», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что специалистам нужно было только воссоздать утраченные элементы лепного декора фасадов, сообщает АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, полностью отреставрировать фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ планируется к майским праздникам, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.