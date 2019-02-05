Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.57
$
65.84
75.02
75.29
Прогноз
04.02 – 11.02
$
65.57
74.56
Индексы и котировки Brent
62.64
+0.00 Золото
1314.38
+0.02 РТС
1211.15
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.1431
+0.0062
21.01
1.1369
01.02
22.01
10.01

В Москве отреставрировали дом Щапова 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве отреставрировали дом Павла Щапова XIX века, расположенный в Басманном районе. Зданию вернули его исторический облик.
«Завершилась реставрация жилого дома П. Щапова, возведенного в 1867 г. в стиле эклектики. Здание создал архитектор Александр Вивьен, известный автор доходных домов Москвы того времени», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что специалистам нужно было только воссоздать утраченные элементы лепного декора фасадов, сообщает АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, полностью отреставрировать фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ планируется к майским праздникам, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.
News.ru: последние новости
Экс-главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату Индекс МосБиржи исторически взлетел Гостиницу «Пекин» продали китайской компании
Недвижимость , Общество , Алексей Емельянов , Петр Бирюков , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика Статьи
Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома
Недвижимость
Рублю прогнозируют серьезное падение
Рынки
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Рубль встревожит спокойствие из-за развала ДРСМД
Рынки Статьи
Россия прекращает вкладывать в американскую экономику
Рынки Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение