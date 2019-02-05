В Москве отреставрировали дом Щапова

В Москве отреставрировали дом Павла Щапова XIX века, расположенный в Басманном районе. Зданию вернули его исторический облик.

«Завершилась реставрация жилого дома П. Щапова, возведенного в 1867 г. в стиле эклектики. Здание создал архитектор Александр Вивьен, известный автор доходных домов Москвы того времени», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что специалистам нужно было только воссоздать утраченные элементы лепного декора фасадов, сообщает АГН «Москва»