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Арашуковы выставили квартиру на продажу 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В сети появилось объявление о продаже квартиры арестованного сенатора Рауфа Арашукова в Санкт-Петербурге на Каменном Острове, сообщает Telegram-канал Mash. Недвижимость площадью 260 квадратных метров была оценена в 99 миллионов рублей.
Квартира расположена в жилом комплексе повышенной комфортности, в котором предусмотрены есть лобби-бар, спортзал, теннисный корт, бассейн, сауна и солярий.
В объявлении есть несколько фотографий, изображающих внутреннюю роскошную обстановку квартиры. В распоряжении потенциального покупателя могут оказаться четыре спальни, три ванных комнаты, гардеробная, бильярдная и терраса с видом на Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова.
Telegram-канал Mash
Низкую цену квартиры СМИ объясняют тем, что впоследствии на недвижимость может претендовать пострадавший от действий сенатора «Газпром». Поэтому автор сообщения не исключает, что новому владельцу придётся отстаивать покупку в суде.
Telegram-канал Mash
Рауфа Арашукова задержали утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации после выступления Юрия Чайки с требованием снять с сенатора неприкосновенность. Правоохранители предъявили ему обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств, совершенных в 2010 году, а также давлении на свидетеля.
Позже суд удовлетворил ходатайство следователей заключить Арашукова под стражу до 30 марта, несмотря на просьбы адвокатов сенатора отпустить его под залог в 10 миллионов рублей.
Комментарии
Недвижимость , Юрий Чайка , Газпром , Совет Федерации
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