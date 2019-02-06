Арашуковы выставили квартиру на продажу

В сети появилось объявление о продаже квартиры арестованного сенатора Рауфа Арашукова в Санкт-Петербурге на Каменном Острове, сообщает Telegram-канал Mash. Недвижимость площадью 260 квадратных метров была оценена в 99 миллионов рублей.

Квартира расположена в жилом комплексе повышенной комфортности, в котором предусмотрены есть лобби-бар, спортзал, теннисный корт, бассейн, сауна и солярий.

В объявлении есть несколько фотографий, изображающих внутреннюю роскошную обстановку квартиры. В распоряжении потенциального покупателя могут оказаться четыре спальни, три ванных комнаты, гардеробная, бильярдная и терраса с видом на Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова.

Telegram-канал Mash

Низкую цену квартиры СМИ объясняют тем, что впоследствии на недвижимость может претендовать пострадавший от действий сенатора «Газпром» . Поэтому автор сообщения не исключает, что новому владельцу придётся отстаивать покупку в суде.

Telegram-канал Mash

Рауфа Арашукова задержали утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации после выступления Юрия Чайки с требованием снять с сенатора неприкосновенность. Правоохранители предъявили ему обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств, совершенных в 2010 году, а также давлении на свидетеля.

Позже суд удовлетворил ходатайство следователей заключить Арашукова под стражу до 30 марта, несмотря на просьбы адвокатов сенатора отпустить его под залог в 10 миллионов рублей.