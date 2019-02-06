Какие продукты и услуги больше всего подорожали в январе

Больше всего — на 1,4-1,6 процента — в январе нынешнего года выросли цены в Карачаево-Черкесской Республике, Хабаровском крае, Брянской и Волгоградской областях. В Москве и Санкт-Петербурге рост цен был в пределах 1 процента.

Среди плодоовощной продукции больше всего подорожали помидоры — на 17,2 процента, капуста белокочанная — на 14,1 процента, огурцы — на 13,4 процента, виноград — на 12,1 процента, картофель, лук репчатый и морковь — на 6,4-7,5 процента. В то же время апельсины подешевели на 2,5 процента, лимоны — на 0,4 процента.

Дорожали в январе и крупы. Наиболее заметно подорожало пшено — на 3,9 процента, крупа манная — на 2,2 процента, овсяная и перловая — на 1,7 процента, гречневая — на 1,5 процента.

Выросли цены на мясо индейки, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), филе рыбное и муку — на 1,4-1,6 процента. Зато подешевела красная икра — 1,3 процента — и свинина — на 0,4 процента. Как отмечают эксперты, после новогодних праздников спрос на икру падает и она традиционно снижается в цене.

Выросли в цене за первый месяц года и некоторые лекарства. Так, валидол стал дороже на 10,5 процента, корвалол — на 1,8 процента, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы — на 1,0-1,6 процента.

Среди непродовольственных товаров на 1,0-1,6 процента подорожали легковые автомобили, дизельное топливо, печатные издания, уголь, дрели электрические, отдельные виды мебели, парфюмерно-косметические, моющие и чистящие средства, товары для животных.

Четвертый месяц подряд продолжается снижение цен на газовое моторное топливо. В январе оно подешевело на 8,1%.

Одновременно на 0,3-0,7 процента подешевели сотовые телефоны, отдельные виды одежды для детей, трикотажные изделия, обувь.

Из услуг больше всего в январе подорожал проезд в общественном транспорте. Цена комбинированного проездного билета выросла на 2,6-4,5 процента. Вместе с тем на 7,2 процента подешевел проезд в поездах дальнего следования.

На 1,2-1,8 процента увеличилась стоимость отдельных видов бытовых и медицинских услуг, услуг сотовой связи, плата за посещение детского ясли-сада, цены на билеты в музеи и на выставки.

При этом начал дешеветь отдых — на 0,8-1,9 процента упали цены на туры в Испанию, Грецию, экскурсионные поездки в Германию, Францию, Финляндию. На 0,3 процента подешевели путевки в отечественные санатории. Зато туры в Китай стали дороже на 2,0 процента, а туры в Таиланд — на 0,9 процента. Это вполне закономерно, так как в азиатских странах сейчас разгар туристического сезона.