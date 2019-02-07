В одной парадной

Санкт-Петербург в последние годы уверенно обгоняет Москву по количеству интересных событий в жилищно-коммунальной сфере. Именно в Северной столице обнаружили квартиры с 58 комнатами и с рельсами. Здесь спускают в канализацию целые матрасы, отказываются менять комнаты в коммуналках на нормальное жилье и в процессе обычной уборки находят редкие произведения искусства.

А еще местный рынок недвижимости буквально кишит предложениями жилья «с историей» — квартирами, которые принадлежат или некогда принадлежали известным жителям Петербурга. Такие лоты, естественно, продаются с наценкой. А вот за соседство со «звездными» апартаментами доплачивать необязательно. «Лента.ру» выяснила, в какие суммы обойдется квартирная причастность к тем или иным именитым петербуржцам.

Мытнинская набережная, 5

Много шума в конце января текущего года наделала «хорошая» квартира на Мытнинской набережной, 5. СМИ выяснили, что помещение жилой площадью почти 900 квадратных метров принадлежит главе госкомпании «Газпром» Алексею Миллеру . Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), апартаменты "получились" путем объединения шести квартир на этаже. С лоджии элитного жилища открывается вид на один из самых популярных петербургских ресторанов — «Летучий голландец» — и Петропавловскую крепость. Кадастровая стоимость недвижимости — 324,7 миллиона рублей. Рыночная, по экспертным оценкам, — может составлять и миллиард рублей.

В доме, где расположена «царь-квартира», находятся офисы Газпромбанка , «Газпромнефть-Аэро» (авиационного подразделения газового холдинга) и « Газпромнефть шельф» (занимается разработкой шельфовых месторождений). Выставленных на продажу квартир непосредственно по адресу Мытнинская, 5 в онлайн-базах недвижимости нет, но в прилегающем доме (Мытнинская набережная, 3) продаются 608-метровые апартаменты. Стоимость предложения — 360 миллионов рублей.

«Перешагнув порог, вы попадете в светлую и уютную квартиру с интересными дизайнерскими решениями и оригинальными предметами интерьера, большим зимним садом с тропическими растениями, индийскими скульптурами и небольшим прудом», — говорится в описании, размещенном в базе ЦИАН

В апартаментах есть детская комната, кухня и библиотека, кабинет, гостиная с камином, два холла, четыре спальни, пять санузлов (включая один в детской), бассейн, сауна и турецкая парная. Высота потолков достигает 5,8 метра.

Набережная Мойки, 31

В семиэтажном доме на набережной реки Мойки, 31 некогда проживал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак с семьей — супругой Людмилой и дочерью Ксенией. На доме есть мемориальная табличка. Главный Д'Артаньян российского кино — актер Михаил Боярский , судя по данным из открытых источников, живет здесь до сих пор. На продажу в здании выставлено всего две квартиры — за нескромные 49 миллионов и 55 миллионов рублей.

Дешевле обойдется трехкомнатная. «Квартира расположена в одном из знаковых домов города, — пишет автор объявления, размещенного на портале ЦИАН. — В этом доме с 1990-го по 2000 год проживал первый мэр города Анатолий Собчак, о чем свидетельствует мемориальная доска. Общая площадь квартиры — 99,5 квадратного метра, состоит из двух спален, гостиной и кухни. Выполнен капитальный ремонт. Стиль: современная классика. Заменены все коммуникации. Квартира расположена на втором этаже, из окон одной из спален и гостиной открывается великолепный вид на реку Мойку, дом-музей А. С. Пушкина. Окна небольшой спальни (кабинета) и кухни выходят в охраняемый двор с парковкой. Статусные соседи. Великолепная отремонтированная парадная с камином, новый лифт. Строгая охрана. Место, дом и квартира не оставят равнодушным ни одного покупателя».

За 55 миллионов в этом же доме можно приобрести квартиру общей площадью 125 квадратных метров. В описании нет ни слова о знаменитом соседе — артисте, продавец делает ставку на историческую ценность объекта: «Известный дом Санкт-Петербурга в стиле неоклассицизма, построенный в 1914-1915 годах для генерал-майора свиты Николая II графа Николая Ферзена, облюбованный знаменитыми петербуржцами и в ХХI веке». Стоимость квадратного метра элитного жилища — почти 439 тысяч рублей.

2-я линия Васильевского острова, 17

Стать соседом — официальным, но не фактическим — первого лица страны можно за 23,9 миллиона рублей. Объявление о продаже пятикомнатной квартиры в доме, где находится принадлежащее президенту России Владимиру Путину жилое помещение площадью около 77 квадратных метров, опубликовано в базе «Яндекс. Недвижимость».

Общая площадь квартиры — почти 180 квадратных метров. «Один собственник, никто не прописан, прямая продажа, — отмечается в описании. — Светлая парадная с широкой лестницей и лифтом, зеленый уютный двор, приличные соседи, свободный паркинг, абсолютно безопасное место для семейного проживания обеспечивает непосредственная близость представительства администрации президента РФ ».

Апартаменты расположены в доме №17 на 2-й линии Васильевского острова — согласно данным ряда СМИ, Путин приобрел квартиру в этом здании в 1992 году. В 2007 году вокруг жилища разгорелся громкий скандал: Алексей Ковалев , бывший в ту пору депутатом петербургского парламента, заявил, что дому, где находится квартира Путина, грозит обрушение. Политик утверждал, что в одном из помещений здания сделали незаконную перепланировку. Коммунальщики опровергли это утверждение. Спустя почти 12 лет дом стоит на прежнем месте и не признан аварийным.

realty.yandex.ru

Кронверкский проспект, 23

В доме №23 на Кронверкском проспекте жил советский писатель Максим Горький . Сейчас квартир в продаже здесь нет, но еще в конце прошлого года купить помещение, где Горький принимал английского писателя Герберта Уэллса , можно было всего за 11,5 миллиона рублей. 52-метровую квартиру с видом на Александровский парк и Петропавловскую крепость продавали открыто, и покупатель нашелся за несколько часов.

«Там вообще очень крутой дом в плане культуры. Очень редкое предложение на рынке», — отметил один из петербургских риелторов, занимавшийся продажей объекта. Он не стал называть имен продавца и покупателя.

У фанатов писателя еще остается шанс поселиться на квадратных метрах, по которым он ступал. Дело в том, что квартира, где изначально жил Горький, впоследствии была разделена на три. Нового владельца недавно обрела лишь одна квартира из трех, а две оставшиеся — вполне могут быть выведены на рынок в обозримом будущем.

Кронверкская улица, 29/37

Совсем рядом, на Кронверкской улице, пока еще продается квартира, принадлежавшая композитору Дмитрию Шостаковичу . Объект вывели на рынок в январе 2019 года, и до сих пор в базе ЦИАН есть несколько объявлений о продаже 240-метрового жилища, размещенных разными агентствами.

Квартира расположена на пятом этаже шестиэтажного дома, построенного в 1914 году. «Предлагается к продаже уникальная квартира знаменитого русского композитора Шостаковича, где он жил, творил свою музыку, именно здесь была создана 7-я Ленинградская симфония, — говорится в описании. — Сохранен интерьер той исторической эпохи — парадные анфиладные комнаты, высокие панорамные двери, большая открытая терраса (23 квадратных метра), великолепная лепнина, люстры, светильники, бра, камин, эркеры, старинные картины, антикварные вещи, мебель (все входит в стоимость объекта). Здесь вы сможете прикоснуться к частичке музыкальной истории нашей страны и творчеству гениального композитора».

Стоимость квартиры — 50 миллионов рублей. В некоторых объявлениях от частных маклеров ее цена ниже — 24 миллиона и 35 миллионов рублей.

Белы Куна, 6к1

В куда менее престижном Фрунзенском районе можно всего за 7,4 миллиона рублей купить квартиру в доме, где провел детство премьер-министр России, а в прошлом — и президент страны Дмитрий Медведев . В 2009 году зданию на улице Белы Куна было присвоено звание «Дома образцового содержания».

В настоящее время в панельной девятиэтажке продается всего одна квартира — четырехкомнатная на шестом этаже. Общая площадь жилища — почти 75 квадратных метров. «Выполнен современный ремонт, кухонный гарнитур — в подарок, — пишет автор объявления. — Документы к продаже готовы, один взрослый собственник, никто не живет и не зарегистрирован. Подходит под ипотеку, материнский капитал, субсидии».

Владелец также готов обменять квартиру в доме с президентским прошлым на жилище поскромнее.

Итальянская улица, 4

Еще один «звездный» адрес в Санкт-Петербурге — Итальянская улица, 4. Здесь в начале 2000-х жила танцовщица Анастасия Волочкова . По информации газеты «Коммерсантъ», общая площадь квартиры, приобретенной балериной в 2001 году, составляла почти 200 квадратных метров, стоимость — от 500 тысяч до миллиона долларов.

spb.cian.ru

В 2004-м вокруг квартиры разгорелся скандал: четыре дизайнерские фирмы, участвовавшие в отделке жилища, обвинили Волочкову в неисполнении условий договора и потребовали от нее в общей сложности 76 тысяч долларов. В 2005-м суд обязал артистку выплатить деньги одной из фирм, а с тремя другими — она заключила мировое соглашение.

Объектов в открытой продаже по «волочковскому» адресу нет, но по соседству, в других домах на Итальянской улице, квартиру можно купить по цене от 12 миллионов рублей. В такую сумму обойдется, согласно данным в базе ЦИАН, «двушка» общей площадью 53 квадратных метра в доме №6/4.

Самое дорогое предложение на Итальянской — трехкомнатная квартира площадью 380 «квадратов» в доме №12а. Она стоит 300 миллионов рублей.

Невский проспект, 88

Соседство с менее скандальным деятелем культуры — Борисом Гребенщиковым — обойдется в демократичные десять миллионов рублей. Музыкант, по данным СМИ, проживает в доме №88 на Невском проспекте, неподалеку от станции метро «Маяковская». На момент публикации материала на продажу в здании выставлена одна квартира — двухкомнатная на шестом этаже.

Общая площадь квартиры — 70 квадратных метров, площадь кухни — 20 метров. «Квартира расположена в тихом охраняемом дворе в доме-памятнике, — говорится в объявлении, размещенном в базе ЦИАН. — Достойный подъезд с лифтом. Квартира двухуровневая с хорошим ремонтом. Продается с мебелью и бытовой техникой».

О знаменитом жителе дома автор публикации по-петербургски скромно умолчал.