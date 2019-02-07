Санкт-Петербург в последние годы уверенно обгоняет Москву по количеству интересных событий в жилищно-коммунальной сфере. Именно в Северной столице обнаружили квартиры с 58 комнатами и с рельсами. Здесь спускают в канализацию целые матрасы, отказываются менять комнаты в коммуналках на нормальное жилье и в процессе обычной уборки находят редкие произведения искусства.
А еще местный рынок недвижимости буквально кишит предложениями жилья «с историей» — квартирами, которые принадлежат или некогда принадлежали известным жителям Петербурга. Такие лоты, естественно, продаются с наценкой. А вот за соседство со «звездными» апартаментами доплачивать необязательно. «Лента.ру» выяснила, в какие суммы обойдется квартирная причастность к тем или иным именитым петербуржцам.
Мытнинская набережная, 5
Много шума в конце января текущего года наделала «хорошая» квартира на Мытнинской набережной, 5. СМИ выяснили, что помещение жилой площадью почти 900 квадратных метров принадлежит главе госкомпании «Газпром» Алексею Миллеру. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), апартаменты "получились" путем объединения шести квартир на этаже. С лоджии элитного жилища открывается вид на один из самых популярных петербургских ресторанов — «Летучий голландец» — и Петропавловскую крепость. Кадастровая стоимость недвижимости — 324,7 миллиона рублей. Рыночная, по экспертным оценкам, — может составлять и миллиард рублей.
В доме, где расположена «царь-квартира», находятся офисы Газпромбанка, «Газпромнефть-Аэро» (авиационного подразделения газового холдинга) и «Газпромнефть шельф» (занимается разработкой шельфовых месторождений). Выставленных на продажу квартир непосредственно по адресу Мытнинская, 5 в онлайн-базах недвижимости нет, но в прилегающем доме (Мытнинская набережная, 3) продаются 608-метровые апартаменты. Стоимость предложения — 360 миллионов рублей.
«Перешагнув порог, вы попадете в светлую и уютную квартиру с интересными дизайнерскими решениями и оригинальными предметами интерьера, большим зимним садом с тропическими растениями, индийскими скульптурами и небольшим прудом», — говорится в описании, размещенном в базе ЦИАН.
В апартаментах есть детская комната, кухня и библиотека, кабинет, гостиная с камином, два холла, четыре спальни, пять санузлов (включая один в детской), бассейн, сауна и турецкая парная. Высота потолков достигает 5,8 метра.
Набережная Мойки, 31
В семиэтажном доме на набережной реки Мойки, 31 некогда проживал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак с семьей — супругой Людмилой и дочерью Ксенией. На доме есть мемориальная табличка. Главный Д'Артаньян российского кино — актер Михаил Боярский, судя по данным из открытых источников, живет здесь до сих пор. На продажу в здании выставлено всего две квартиры — за нескромные 49 миллионов и 55 миллионов рублей.
Дешевле обойдется трехкомнатная. «Квартира расположена в одном из знаковых домов города, — пишет автор объявления, размещенного на портале ЦИАН. — В этом доме с 1990-го по 2000 год проживал первый мэр города Анатолий Собчак, о чем свидетельствует мемориальная доска. Общая площадь квартиры — 99,5 квадратного метра, состоит из двух спален, гостиной и кухни. Выполнен капитальный ремонт. Стиль: современная классика. Заменены все коммуникации. Квартира расположена на втором этаже, из окон одной из спален и гостиной открывается великолепный вид на реку Мойку, дом-музей А. С. Пушкина. Окна небольшой спальни (кабинета) и кухни выходят в охраняемый двор с парковкой. Статусные соседи. Великолепная отремонтированная парадная с камином, новый лифт. Строгая охрана. Место, дом и квартира не оставят равнодушным ни одного покупателя».
За 55 миллионов в этом же доме можно приобрести квартиру общей площадью 125 квадратных метров. В описании нет ни слова о знаменитом соседе — артисте, продавец делает ставку на историческую ценность объекта: «Известный дом Санкт-Петербурга в стиле неоклассицизма, построенный в 1914-1915 годах для генерал-майора свиты Николая II графа Николая Ферзена, облюбованный знаменитыми петербуржцами и в ХХI веке». Стоимость квадратного метра элитного жилища — почти 439 тысяч рублей.
2-я линия Васильевского острова, 17
Стать соседом — официальным, но не фактическим — первого лица страны можно за 23,9 миллиона рублей. Объявление о продаже пятикомнатной квартиры в доме, где находится принадлежащее президенту России Владимиру Путину жилое помещение площадью около 77 квадратных метров, опубликовано в базе «Яндекс. Недвижимость».
Общая площадь квартиры — почти 180 квадратных метров. «Один собственник, никто не прописан, прямая продажа, — отмечается в описании. — Светлая парадная с широкой лестницей и лифтом, зеленый уютный двор, приличные соседи, свободный паркинг, абсолютно безопасное место для семейного проживания обеспечивает непосредственная близость представительства администрации президента РФ».
Апартаменты расположены в доме №17 на 2-й линии Васильевского острова — согласно данным ряда СМИ, Путин приобрел квартиру в этом здании в 1992 году. В 2007 году вокруг жилища разгорелся громкий скандал: Алексей Ковалев, бывший в ту пору депутатом петербургского парламента, заявил, что дому, где находится квартира Путина, грозит обрушение. Политик утверждал, что в одном из помещений здания сделали незаконную перепланировку. Коммунальщики опровергли это утверждение. Спустя почти 12 лет дом стоит на прежнем месте и не признан аварийным.
realty.yandex.ru
Кронверкский проспект, 23
В доме №23 на Кронверкском проспекте жил советский писатель Максим Горький. Сейчас квартир в продаже здесь нет, но еще в конце прошлого года купить помещение, где Горький принимал английского писателя Герберта Уэллса, можно было всего за 11,5 миллиона рублей. 52-метровую квартиру с видом на Александровский парк и Петропавловскую крепость продавали открыто, и покупатель нашелся за несколько часов.
«Там вообще очень крутой дом в плане культуры. Очень редкое предложение на рынке», — отметил один из петербургских риелторов, занимавшийся продажей объекта. Он не стал называть имен продавца и покупателя.
У фанатов писателя еще остается шанс поселиться на квадратных метрах, по которым он ступал. Дело в том, что квартира, где изначально жил Горький, впоследствии была разделена на три. Нового владельца недавно обрела лишь одна квартира из трех, а две оставшиеся — вполне могут быть выведены на рынок в обозримом будущем.
Кронверкская улица, 29/37
Совсем рядом, на Кронверкской улице, пока еще продается квартира, принадлежавшая композитору Дмитрию Шостаковичу. Объект вывели на рынок в январе 2019 года, и до сих пор в базе ЦИАН есть несколько объявлений о продаже 240-метрового жилища, размещенных разными агентствами.
Квартира расположена на пятом этаже шестиэтажного дома, построенного в 1914 году. «Предлагается к продаже уникальная квартира знаменитого русского композитора Шостаковича, где он жил, творил свою музыку, именно здесь была создана 7-я Ленинградская симфония, — говорится в описании. — Сохранен интерьер той исторической эпохи — парадные анфиладные комнаты, высокие панорамные двери, большая открытая терраса (23 квадратных метра), великолепная лепнина, люстры, светильники, бра, камин, эркеры, старинные картины, антикварные вещи, мебель (все входит в стоимость объекта). Здесь вы сможете прикоснуться к частичке музыкальной истории нашей страны и творчеству гениального композитора».
Стоимость квартиры — 50 миллионов рублей. В некоторых объявлениях от частных маклеров ее цена ниже — 24 миллиона и 35 миллионов рублей.
Белы Куна, 6к1
В куда менее престижном Фрунзенском районе можно всего за 7,4 миллиона рублей купить квартиру в доме, где провел детство премьер-министр России, а в прошлом — и президент страны Дмитрий Медведев. В 2009 году зданию на улице Белы Куна было присвоено звание «Дома образцового содержания».
В настоящее время в панельной девятиэтажке продается всего одна квартира — четырехкомнатная на шестом этаже. Общая площадь жилища — почти 75 квадратных метров. «Выполнен современный ремонт, кухонный гарнитур — в подарок, — пишет автор объявления. — Документы к продаже готовы, один взрослый собственник, никто не живет и не зарегистрирован. Подходит под ипотеку, материнский капитал, субсидии».
Владелец также готов обменять квартиру в доме с президентским прошлым на жилище поскромнее.
Итальянская улица, 4
Еще один «звездный» адрес в Санкт-Петербурге — Итальянская улица, 4. Здесь в начале 2000-х жила танцовщица Анастасия Волочкова. По информации газеты «Коммерсантъ», общая площадь квартиры, приобретенной балериной в 2001 году, составляла почти 200 квадратных метров, стоимость — от 500 тысяч до миллиона долларов.
spb.cian.ru
В 2004-м вокруг квартиры разгорелся скандал: четыре дизайнерские фирмы, участвовавшие в отделке жилища, обвинили Волочкову в неисполнении условий договора и потребовали от нее в общей сложности 76 тысяч долларов. В 2005-м суд обязал артистку выплатить деньги одной из фирм, а с тремя другими — она заключила мировое соглашение.
Объектов в открытой продаже по «волочковскому» адресу нет, но по соседству, в других домах на Итальянской улице, квартиру можно купить по цене от 12 миллионов рублей. В такую сумму обойдется, согласно данным в базе ЦИАН, «двушка» общей площадью 53 квадратных метра в доме №6/4.
Самое дорогое предложение на Итальянской — трехкомнатная квартира площадью 380 «квадратов» в доме №12а. Она стоит 300 миллионов рублей.
Невский проспект, 88
Соседство с менее скандальным деятелем культуры — Борисом Гребенщиковым — обойдется в демократичные десять миллионов рублей. Музыкант, по данным СМИ, проживает в доме №88 на Невском проспекте, неподалеку от станции метро «Маяковская». На момент публикации материала на продажу в здании выставлена одна квартира — двухкомнатная на шестом этаже.
Общая площадь квартиры — 70 квадратных метров, площадь кухни — 20 метров. «Квартира расположена в тихом охраняемом дворе в доме-памятнике, — говорится в объявлении, размещенном в базе ЦИАН. — Достойный подъезд с лифтом. Квартира двухуровневая с хорошим ремонтом. Продается с мебелью и бытовой техникой».
О знаменитом жителе дома автор публикации по-петербургски скромно умолчал.