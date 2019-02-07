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Россиянин подписал «справку» в МФЦ и остался без квартиры 

Рамблер + ещё 6 4 часа назад
В Екатеринбурге риелтора Татьяну Шубину приговорили к трем годам тюрьмы за мошенничество с квартирой слабовидящего мужчины. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.
Суд установил, что в феврале прошлого года к Шубиной обратилась женщина, решившая продать трехкомнатную квартиру. Риелтор познакомилась с гражданским мужем клиентки и выяснила, что у него также есть квартира в собственности.
Шубина узнала, что мужчина плохо видит и слышит, у него нет близких родственников, и заинтересовалась его квартирой.
В итоге риелтор задумала лишить мужчину права собственности. Она сообщила клиентке, что ей и её гражданскому мужу нужно получить справки в МФЦ. Мужчина пришел в центр, Шубина воспользовалась его плохим зрением и попросила расписаться на документах для получения «справки».
На самом деле он подписал документы о купле-продаже своей квартиры, заранее подготовленные риелтором. Среди них была и поддельная расписка о получении мужчиной двух миллионов рублей. Сотрудник МФЦ зарегистрировал договор, и мужчина лишился права собственности.
Сейчас следователи наложили на квартиру арест, чтобы Шубина ее не перепродала, а мужчина смог вернуть жилье.
Риелтора признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Суд назначил ей три года в исправительной колонии общего режима.
Комментарии29
Недвижимость , Видео , Татьяна Шубина , ФСИН
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