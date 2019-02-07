Россиянин подписал «справку» в МФЦ и остался без квартиры

В Екатеринбурге риелтора Татьяну Шубину приговорили к трем годам тюрьмы за мошенничество с квартирой слабовидящего мужчины. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что в феврале прошлого года к Шубиной обратилась женщина, решившая продать трехкомнатную квартиру. Риелтор познакомилась с гражданским мужем клиентки и выяснила, что у него также есть квартира в собственности.

Шубина узнала, что мужчина плохо видит и слышит, у него нет близких родственников, и заинтересовалась его квартирой.

В итоге риелтор задумала лишить мужчину права собственности. Она сообщила клиентке, что ей и её гражданскому мужу нужно получить справки в МФЦ. Мужчина пришел в центр, Шубина воспользовалась его плохим зрением и попросила расписаться на документах для получения «справки».

На самом деле он подписал документы о купле-продаже своей квартиры, заранее подготовленные риелтором. Среди них была и поддельная расписка о получении мужчиной двух миллионов рублей. Сотрудник МФЦ зарегистрировал договор, и мужчина лишился права собственности.

Сейчас следователи наложили на квартиру арест, чтобы Шубина ее не перепродала, а мужчина смог вернуть жилье.