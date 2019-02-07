Москве пообещали ипотечный провал

В 2019 году платежеспособный спрос на квартиры в новостройках Московского региона снизится на 15 процентов, а объем выдачи ипотеки гражданам — на 27 процентов. Такой прогноз озвучил директор по маркетингу девелоперской группы «А101» Дмитрий Цветов в ходе выступления на V Российском ипотечном конгрессе в Москве.

Как отметил эксперт, в 2018-м объем продаж нового жилья в столичном регионе вырос на 21 процент по сравнению с показателем за 2017-й, при этом доля покупок по ипотеке увеличилась на 35 процентов, тогда как сделок без привлечения кредитных средства стало больше лишь на восемь процентов.

«Во многом это обусловлено ростом доступности жилья для населения за счет развития рынка ипотечного кредитования, — заявил Цветов. — Однако на начало 2019 года ставки вернулись к среднему значению примерно в 10,5 процента, то есть на уровень 2017 года, что дает основания ожидать пропорционального отката спроса».

По мнению эксперта, сокращение объемов выдачи ипотеки негативно скажется не только на объемах строительства и рынке доступного жилья, но и на динамике развития банковского бизнеса.