Власти объяснили подорожание жилья в новой Москве

Цена за квадратный метр жилья в новой Москве повысилась в связи с появлением на этих территориях большего количества объектов инфраструктуры, сообщил в четверг журналистам руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

"Повышение произошло близ МКАДа. Если раньше там метр стоил 100 тысяч рублей, то сейчас 110-114. Это из-за того что появляются новые объекты инфраструктуры", — сказал Жидкин, отметив, что только в 2019 году по адресной инвестпрограмме столицы планируется построить 15 объектов социальной инфраструктуры.

При этом, по словам Жидкина, спрос на недвижимость в новой Москве увеличился и, по прогнозам, будет расти дальше.