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Власти объяснили подорожание жилья в новой Москве 

РИА Недвижимость + ещё 1 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Цена за квадратный метр жилья в новой Москве повысилась в связи с появлением на этих территориях большего количества объектов инфраструктуры, сообщил в четверг журналистам руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
"Повышение произошло близ МКАДа. Если раньше там метр стоил 100 тысяч рублей, то сейчас 110-114. Это из-за того что появляются новые объекты инфраструктуры", — сказал Жидкин, отметив, что только в 2019 году по адресной инвестпрограмме столицы планируется построить 15 объектов социальной инфраструктуры.
При этом, по словам Жидкина, спрос на недвижимость в новой Москве увеличился и, по прогнозам, будет расти дальше.
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