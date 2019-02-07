Уходит эпоха: зачем в России отменили дачи

В России исчезнут дачи. Согласно реформе в законодательстве останутся только садовые и огородные участки. При этом в садовом доме теперь можно будет прописаться как в жилом.

С 1 января в силу вступил новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Теперь такие понятия, как «дачный участок», «дачное строительство» и «дачное хозяйство», исключаются. В связи с этим депутаты предлагают убрать понятие «дачный дом» из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Внесение соответствующих поправок рассмотрят в Госдуме 7 февраля.

Кроме того, перестают существовать дачные некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и партнерства. В документах теперь могут быть указаны только два вида товариществ. В садоводческих можно возводить жилые дома, садовые дома и хозпростройки, а в огороднических — только хозяйственные постройки.

«Закон не обязывает дачников срочно что-то предпринимать в связи с тем, что такая организационно-правовая форма, как дачное некоммерческое товарищество, больше не предусмотрена», — сказал «Российской газете» гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин.

По ранее действующему 66 закону о садоводстве и огородничестве выделялись три вида земельных участков: дачные, садовые и огородные. Новый закон оставил только садовые и огородные, исключив термины со словом «дачный». Аналогично вместо девяти организационно-правовых форм осталось два типа товариществ — садоводческие и огороднические, пояснил он.

«Следует отметить, что на садовых участках теперь можно построить жилой дом, в котором возможно будет прописаться, — добавляет Александр Беднягин. — Можно также перевести садовый дом в жилой». Таким образом, вместо обозначения «дача» осталось понятие «жилой дом».

С 1 января уже можно признать садовый дом жилым. Это происходит по решению органа местного самоуправления по заявлению собственника. Заявление можно подать в этот орган или через МФЦ.

В декабре в Госдуме отмечали, что владельцы участков все чаще строят дома для круглогодичного проживания, тогда как старый закон запрещал регистрировать дачные и садовые дома в качестве постоянного или временного адреса проживания. Жилые дома предназначены для постоянного проживания, а садовые только для сезонного пребывания, отмечали в Госдуме.

По новому закону ранее созданные объединения и товарищества должны привести свои документы в соответствие с законом. Но никаких жестких сроков не установлено.

При этом не нужно ликвидировать существующие дачные некоммерческие товарищества (ДНТ) — они просто становятся садоводческими. Учредительные документы нужно будет привести в соответствие с новым законом. Самим дачникам не нужно менять ранее выданные свидетельства о собственности.

Вместе с тем, те дачники, которые так и не зарегистрировали свои права на загородные дома, должны это сделать до 1 марта 2019 года — тогда оформление пройдет в упрощенной форме.

Для этого россиянам необходимо заказать у кадастрового инженера технический план дома и подать в Росреестр через МФЦ декларацию.

Согласно «дачной реформе», дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется, вводятся садоводческая и огородническая формы ведения хозяйства.

В качестве целей проекта указано «создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства путем обеспечения осваиваемых участков различной коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, обеспечение ее гармоничного развития и освоения, представление интересов членов товарищества в отношении с третьими лицами, в том числе защита их прав и законных интересов».

Ранее Росреестр напомнил дачникам об обязательстве сообщать о перестройке домов. Уведомлять власти о планируемой реконструкции или строительстве объектов на земельных участках, предоставленных для садоводства, станет обязательным с 1 марта. «Дачная амнистия», позволяющая узаконить самовольно возведенный объект недвижимости, действует уже двенадцать лет, она продлена до 1 марта 2020 года.

По данным 2015 года, две трети россиян имели дачу.

Союз садоводов России оценивал в 2016 году, что в стране — около 16 миллионов дачных участков.