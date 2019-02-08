Определена судьба элитной квартиры Януковича в Киеве

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) передало арестованную киевскую квартиру экс-президента страны Виктора Януковича в распоряжение частной фирме. Об этом сообщает «Украинская правда».

Речь идет о квартире в современном жилом комплексе на Оболонской набережной. Общая площадь жилища — 240 квадратных метров. Управлять активом будет юридическая фирма «СВМ-Консалтинг». Апартаменты планируется сдавать в аренду.

После отъезда Януковича из страны в квартире никто не проживал. В помещении выполнен ремонт, уточняет издание. Оценочная стоимость недвижимости составляет 36 миллионов гривен (88 миллионов рублей).

Transparency International Ukraine

По данным портала «ТСН Украина», в период президентства Януковича элитные апартаменты занимала Любовь Полежай — гражданская супруга политика.

Виктор Янукович бежал в Россию 22 февраля 2014 года, когда политический кризис на Украине, получивший название Евромайдан, достиг апогея. Впоследствии на родине политика обвинили в государственной измене и заочно осудили, приговорив к 13 годам лишения свободы.