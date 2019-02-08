Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
66.22
74.80
66.70
Прогноз
11.02 – 18.02
$
65.56
74.99
Индексы и котировки Brent
61.64
+0.18 Золото
1309.59
+0.03 РТС
1194.38
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
08.02
1.1329
+0.0021
24.01
1.1308
05.02
25.01
14.01

Определена судьба элитной квартиры Януковича в Киеве 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) передало арестованную киевскую квартиру экс-президента страны Виктора Януковича в распоряжение частной фирме. Об этом сообщает «Украинская правда».
Речь идет о квартире в современном жилом комплексе на Оболонской набережной. Общая площадь жилища — 240 квадратных метров. Управлять активом будет юридическая фирма «СВМ-Консалтинг». Апартаменты планируется сдавать в аренду.
После отъезда Януковича из страны в квартире никто не проживал. В помещении выполнен ремонт, уточняет издание. Оценочная стоимость недвижимости составляет 36 миллионов гривен (88 миллионов рублей).
Transparency International Ukraine
По данным портала «ТСН Украина», в период президентства Януковича элитные апартаменты занимала Любовь Полежай — гражданская супруга политика.
Виктор Янукович бежал в Россию 22 февраля 2014 года, когда политический кризис на Украине, получивший название Евромайдан, достиг апогея. Впоследствии на родине политика обвинили в государственной измене и заочно осудили, приговорив к 13 годам лишения свободы.
Последние новости
Российских паралимпийцев восстановили в правах Умер Сергей Юрский Опознано тело пропавшего футболиста Салы
Комментарии
Недвижимость , В мире , СНГ , Виктор Янукович
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
У «Северного потока-2» появился новый противник
Экономика В мире
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение