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Москве пообещали обвал спроса на дорогое жилье 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: www.cian.ru
В 2019-м объемы продаж дорогого столичного жилья могут заметно снизиться, говорится в сообщении агентства недвижимости Kalinka Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, в 2018 году на московском рынке элитных новостроек было заключено около 950 сделок, что более чем на треть превысило результаты 2017-го. Общая сумма сделок составила порядка 70 миллиардов рублей.
«Но это объясняется вовсе не ростом экономики или улучшением политической ситуации, а резким увеличением количества новостроек, вышедших в продажу — с 8−10-ти до 15-ти (без учета проектов за пределами Центрального округа Москвы и находящихся в закрытых продаж). Это и спровоцировало ажиотажный спрос за счет скидок и низких цен на старте реализации проектов», — поясняется в сообщении.
В текущем году, по мнению экспертов, число сделок в высокобюджетных новостройках вернется на обычный уровень — 400-600 договоров за 12 месяцев. При этом в течение 2019-го в Москве выйдут в продажу не более десяти дорогих проектов строительства жилья.
Ранее в феврале сообщалось, что самая дорогая квартира в Москве (и в России) расположена в жилом комплексе на Пречистенской набережной. Пентхаус за 1,04 миллиарда рублей имеет общую площадь 660 квадратных метров.
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Недвижимость , Lenta.ru
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