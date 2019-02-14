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Мутко: объем финансирования нацпроекта по жилью может быть увеличен 

РИА Недвижимость + ещё 10 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти РФ могут рассмотреть вопрос увеличения объёма финансирования нацпроекта по жилью, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах РИФ вице-премьер Виталий Мутко.
"Я не исключаю, что мы рассмотрим вопрос докапитализации нацпроекта. Понимаете, президент выслушал нас всех и понял, что мы представляем ситуацию в регионах, и в ситуации мы находимся сложной", — сказал он.
В свою очередь министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев отметил, что если встанет вопрос дофинансирования конкретных программ нацпроекта, особое внимание следовало бы уделить части, касающийся непосредственно строительства, так как достигнуть ежегодного ввода 120 миллионов квадратных метров все же будет непросто.
Бюджет национального проекта "Жилье и городская среда" составит 1,066 триллиона рублей, почти половина — 507,2 миллиарда рублей из— придется на федеральный проект "Обеспечение непригодного для проживания жилищного фонда". Объем финансирования федерального проекта "Жилье" в свою очередь составит 271,2 миллиарда рублей, а федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" — 287,8 миллиарда рублей. Предполагается, что основным источником средств нацпроекта станет федеральный бюджет, откуда будет выделен 891 миллиард рублей (почти 84% бюджета). Из бюджетов регионов на исполнение программ в рамках нацпроекта планируется направить 167,8 миллиарда рублей, а из внебюджетных источников — 7,4 миллиарда рублей.
РИА Недвижимость: последние новости
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