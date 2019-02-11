В 2019 году в России могут построить 88 млн «квадратов» жилья

В 2019 году в России могут построить 88 миллионов квадратных метров жилья, говорится в материалах, размещенных на сайте правительства.

В 2021 году планируется ввести 94 миллиона квадратных метров, в 2024, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", — 120 миллионов "квадратов", говорится в материалах.

В частности, жилья в многоквартирных домах планируется построить в 2019 году почти 55 миллионов квадратных метров, в 2021 году — 60 миллионов, в 2024 — 80 миллионов "квадратов", отмечается в материалах на сайте правительства.