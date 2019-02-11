Москвичи разлюбили «голые» квартиры

Жилье без отделки пользуется все меньшей популярностью на столичном рынке новостроек, свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», поступившие в редакцию «Ленты.ру»

По данным риелторов, в 2018-м с отделкой в Москве было реализовано более 50 процентов лотов в жилых комплексах массового сегмента — эконом— и комфорт-класса. Год назад таких сделок было на десять процентов меньше, в 2016-м — меньше почти на четверть. Покупатели активно привыкают к квартирам в формате «въезжай и живи», констатируют эксперты.

«Если рассматривать рынок в старых границах Москвы, то доля предложения квартир и апартаментов с полной отделкой составляет около трети, — говорится в предоставленных материалах. — Еще восемь процентов приходится на white box (предчистовая отделка — прим. «Ленты.ру»)».

В массовом жилом сегменте эти показатели еще выше — доля квартир с чистовой отделкой составляет 46 процентов, с предчистовой — семь процентов.

В общей сложности, как показывает статистика «Бон Тон», отделка присутствует в 52 московских проектах эконом— и комфорт-класса. Это почти 55 процентов жилья в массовом сегменте.

Осенью 2018-го эксперты рассчитали разницу в стоимости «квадрата» с отделкой и без. В Новой Москве доплата за ремонт в проектах, где эта опция предусмотрена, составила 10-12 тысяч рублей за квадратный метр, а в новостройках в старых границах города — 17-20 тысяч рублей за метр.