Путин объявил о начале серии совещаний с общественностью по реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил о начале серии совещаний с общественностью по реализации нацпроектов. Глава государства расказал об этом на первой такой встрече, посвященной нацпроекту "Жилье и городская среда", которую он проводит в Казани с представителями общественности.

"Сегодняшними мероприятиями в Казани я хочу начать целую серию подобных встреч, совещаний и обсуждений [тематики нацпроектов]", — отметил он, открывая мероприятие.

По словам президента, уже утверждены сами нацпроекты, источники их финансирования, "но нужно, чтобы это все заработало, как хорошие часы: чтобы были слажены механизмы, инструменты достижения поставленных целей".

"Самый большой объем денег выделяется Федерацией, а основной объем работы в субъектах РФ должен быть реализован, — напомнил он. — Поэтому крайне важно наладить совместную работу между федеральным центром, регионами и муниципальным уровнем, а также теми, кто непосредственно задействован в реализации этих проектов: это общественные организации, бизнес, профессиональное сообщество". "Нам нужно всем объединять усилия", — подчеркнул Путин.

Во вторник в Казани президент проведет заседание президиума Госсовета по нацпроекту "Жилье и городская среда".