ВТБ оформил первую ипотеку с электронной закладной

"В первом полугодии 2019 года ВТБ планирует масштабировать пилотный проект по оформлению ипотечных сделок с электронными закладными в Москве, Казани, Тюмени и Уфе. В процессе оформления документы будут подписываться цифровой подписью участников сделки", — говорится в сообщении.

После обкатывания технологии участники сделки сами смогут выбирать, удобнее ли им бумажная или электронная закладная. Причем, при выпуске электронной закладной банк использует систему межведомственного взаимодействия, что в дальнейшем позволяет принимать такие бумаги в цифровом виде от других игроков рынка.

"Внедрение нового механизма существенно упростит проведение сделок и в перспективе позволит перейти на полностью цифровой формат выпуска и хранения закладных. Первая сделка была реализована при поддержке "Дом.РФ" и "ВТБ Специализированный депозитарий". Планируем, что после тиражирования проекта на всю сеть уже к концу года мы технически сможем проводить ипотечные сделки полностью в онлайн-формате", — говорит руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин.