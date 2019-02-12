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ВТБ оформил первую ипотеку с электронной закладной 

Газета.Ru + ещё 4 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Российский банк ВТБ оформил первый ипотечный кредит с использованием электронной закладной, сообщает кредитная организация. Электронная бумага была передана для учета и хранения в "ВТБ Специализированный депозитарий".
"В первом полугодии 2019 года ВТБ планирует масштабировать пилотный проект по оформлению ипотечных сделок с электронными закладными в Москве, Казани, Тюмени и Уфе. В процессе оформления документы будут подписываться цифровой подписью участников сделки", — говорится в сообщении.
После обкатывания технологии участники сделки сами смогут выбирать, удобнее ли им бумажная или электронная закладная. Причем, при выпуске электронной закладной банк использует систему межведомственного взаимодействия, что в дальнейшем позволяет принимать такие бумаги в цифровом виде от других игроков рынка.
"Внедрение нового механизма существенно упростит проведение сделок и в перспективе позволит перейти на полностью цифровой формат выпуска и хранения закладных. Первая сделка была реализована при поддержке "Дом.РФ" и "ВТБ Специализированный депозитарий". Планируем, что после тиражирования проекта на всю сеть уже к концу года мы технически сможем проводить ипотечные сделки полностью в онлайн-формате", — говорит руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин.
Оформление электронных ипотечных закладных стало возможным в России с 1 июля. Поскольку все данные вносятся в электронном виде, а сам документ отправляется в Росреестр, то клиенту не надо никуда ходить для регистрации, погашения или внесения изменений в закладную. Но для оформления такого документа обязательно необходимо зарегистрировать цифровую подпись в удостоверяющем центре.
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Недвижимость , Банк ВТБ , ВТБ Специализированный депозитарий , Росреестр
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