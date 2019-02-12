В Москве в 2018 году ввели 120 тысяч кв м гостиниц

В 2018 году в Москве введено в эксплуатацию четыре отеля различного уровня звездности общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Все они расположены в центре столицы.

"Самым масштабным из них является офисно-гостиничный комплекс "Новион", в состав которого входит Radisson Blu Olympiyskiy Hotel Moscow. Номерной фонд гостиницы составляет 379 номеров. Отель соответствует уровню "5 звезд". Общая площадь комплекса составляет почти 77 тысяч квадратных метров", — говорится в пресс-релизе.

Гостиница на 62 номера, расположенная в Серебряническом переулке вблизи набережной реки Яузы, соответствует уровню "3 звезды". Четырехэтажное здание переоборудовали в отель после реконструкции, в рамках которой его адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Управляет отелем компания "Юдашкин Хотель Групп", добавляется в сообщении.

Рядом с метро Бауманская в Переведенском переулке построили отель Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya на 128 номеров. Апарт-комплекс "Волга" возвели на пересечении Большой Спасской улицы и Докучаева переулка, добавляется в нем.