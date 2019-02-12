Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.82
$
65.90
74.30
74.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.80
74.50
Индексы и котировки Brent
63.65
–0.05 Золото
1305.72
–0.00 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1267
–0.0214
30.01
1.1481
10.02
30.01
18.01

В Москве в 2018 году ввели 120 тысяч кв м гостиниц 

РИА Недвижимость + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: depositphotos.com
В 2018 году в Москве введено в эксплуатацию четыре отеля различного уровня звездности общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.
Все они расположены в центре столицы.
"Самым масштабным из них является офисно-гостиничный комплекс "Новион", в состав которого входит Radisson Blu Olympiyskiy Hotel Moscow. Номерной фонд гостиницы составляет 379 номеров. Отель соответствует уровню "5 звезд". Общая площадь комплекса составляет почти 77 тысяч квадратных метров", — говорится в пресс-релизе.
Гостиница на 62 номера, расположенная в Серебряническом переулке вблизи набережной реки Яузы, соответствует уровню "3 звезды". Четырехэтажное здание переоборудовали в отель после реконструкции, в рамках которой его адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Управляет отелем компания "Юдашкин Хотель Групп", добавляется в сообщении.
Рядом с метро Бауманская в Переведенском переулке построили отель Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya на 128 номеров. Апарт-комплекс "Волга" возвели на пересечении Большой Спасской улицы и Докучаева переулка, добавляется в нем.
РИА Недвижимость: последние новости
В Сочи начали сносить два многоквартирных дома-самостроя "Донстрой" начал продажи во 2-м корпусе ЖК Fresh на Ореховом бульваре Путин призвал не допускать подорожания ипотеки
Комментарии
Недвижимость , Radisson
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение