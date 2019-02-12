Спрос на квартиры в новостройках Москвы сократился в январе на 38%

Спрос на квартиры в новостройках Москвы сократился в январе на 38% по сравнению с показателем в декабре 2018 г., отмечает компания "Метриум". В январе в столице зарегистрировано 5,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ).

В том числе количество ипотечных сделок сократилось в январе на 41%. Резкое снижение спроса в январе — это нормальное явление для рынка жилья, однако в этом году снижение спроса оказалось более значительным, чем год назад. Так, в январе 2018 г. количество ДДУ в Москве уменьшилось на 28% к показателю в декабре 2017 г.

Тем не менее, в годовом выражении активность покупателей на столичном рынке жилья выросла. "Январская активность клиентов практически не бывает показательной с точки зрения долгосрочного тренда. В предыдущие годы в январе спрос мог падать до 1-2 тыс. сделок. Однако сейчас он составил 5,5 тыс. сделок, что больше, чем в любой из месяцев совсем недавно минувшего 2016 г. ", — поясняет "Метриум".

Росреестр заявил ранее, что в январе зарегистрировано 5394 ДДУ, что на 12,5% больше, чем в январе 2017 г. (4,7 тыс.).