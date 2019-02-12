Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.82
$
65.90
74.30
74.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.50
73.95
Индексы и котировки Brent
63.65
–0.05 Золото
1305.72
–0.00 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1267
–0.0214
30.01
1.1481
10.02
30.01
18.01

Спрос на квартиры в новостройках Москвы сократился в январе на 38% 

Вести Экономика + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Спрос на квартиры в новостройках Москвы сократился в январе на 38% по сравнению с показателем в декабре 2018 г., отмечает компания "Метриум". В январе в столице зарегистрировано 5,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ).
В том числе количество ипотечных сделок сократилось в январе на 41%. Резкое снижение спроса в январе — это нормальное явление для рынка жилья, однако в этом году снижение спроса оказалось более значительным, чем год назад. Так, в январе 2018 г. количество ДДУ в Москве уменьшилось на 28% к показателю в декабре 2017 г.
Тем не менее, в годовом выражении активность покупателей на столичном рынке жилья выросла. "Январская активность клиентов практически не бывает показательной с точки зрения долгосрочного тренда. В предыдущие годы в январе спрос мог падать до 1-2 тыс. сделок. Однако сейчас он составил 5,5 тыс. сделок, что больше, чем в любой из месяцев совсем недавно минувшего 2016 г. ", — поясняет "Метриум".
Росреестр заявил ранее, что в январе зарегистрировано 5394 ДДУ, что на 12,5% больше, чем в январе 2017 г. (4,7 тыс.).
"В январе число учетно-регистрационных действий на рынке столичной недвижимости и сделок с ней увеличилось в годовом выражении. В сравнении с январем 2018 г. выросло число заключенных ДДУ на рынке жилья, а ипотека поднялась практически на четверть", — подчеркнул глава Росреестра Игорь Майданов.
Вести Экономика: последние новости
В России могут исчезнуть дачи Путин поддержал инициативу ЦБ о предоставлении отсрочки по кредитам в виде ипотечных каникул Потребительские цены в США в январе не изменились на фоне падения стоимости бензина
Комментарии
Недвижимость , Игорь Майданов , Росреестр
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение