Названы города России, где выгоднее всего сдавать комнату

Аналитики портала "Мир квартир" составили рейтинг российских городов, где выгоднее всего сдавать комнату, сообщает "Российская газета"

Самым выгодным городом России, по подсчетам экспертов, стал Ульяновск, где владелец комнаты может получить от аренды доход в размере 13,5 процента годовых. Таким образом, он может вернуть потраченные на покупку комнаты средства примерно за семь лет.

Стать лидером рейтинга Ульяновску позволила совокупность факторов. В частности, стоимость комнаты в этом городе в среднем составляет 451,4 тысячи рублей, тогда как среднероссийский показатель составляет 793,3 тысячи рублей, а рекорд по стране принадлежит Москве — 2,97 миллиона рублей за комнату.

Большую роль играет не самая дешевая арендная ставка. В Ульяновске этот показатель составляет в среднем 5214 рублей в месяц, тогда как самые дешевые комнаты сдают в аренду в Новокузнецке (в среднем 3571 рубль в месяц), а средний показатель по стране составляет 6428 рублей.

На втором месте по доходности идет Вологда, где уровень дохода составляет 13,4 процента годовых, а на третьей строчке расположился Курган (12,9 процента годовых).

В первую десятку также вошли Мурманск (12,8 процента годовых), Киров (12,6 процента годовых), Тюмень и Брянск (по 12,4 процента годовых), Московская область (12,2 процента годовых), Смоленск и Архангельск (по 11,7 процента годовых).

Аналитики отмечают во многих городах, попавших в рейтинг, срок окупаемости комнат в среднем составляет 10-11 лет, а уровень доходности держится на отметке 10-11 процентов.

Эксперты также добавили, что по сравнению с квартирами покупка и дальнейшая аренда комнаты оказалась гораздо более выгодным вложением. По их подсчетам средний срок окупаемости квартиры в случае сдачи ее внаем составит 19 лет, а доходность не превысит уровня 5,1 процента годовых.