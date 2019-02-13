В Сочи начали сносить два многоквартирных дома-самостроя

Застройщики самостоятельно начали снос двух многоквартирных домов, незаконно построенных в Имеретинской низменности Сочи, чтобы сохранить право на земельные участки, сообщает администрация курорта.

На курорте выявлено более 500 самостроев, подлежащих сносу. При этом 54 здания — многоквартирные дома, по которым уже вынесены решения суда. Они были возведены на участках для частных жилых домов либо с нарушениями в виде лишних этажей или увеличения площади застройки. Для сноса таких объектов власти намерены привлечь и предпринимателей, которые в качестве компенсации за расходы на снос могут получить бесплатно земельные участки нарушителей. Так, сразу два здания демонтируют в Имеретинской низменности по решению суда. Самовольные дома входят в список из 54 объектов, которые в Сочи должны снести в течение года.

"Один из домов — с видом на Олимпийский парк. Хозяева дома превысили пятно застройки. Суд постановил — снести незаконный объект. Собственник с решением суда согласился и здание решил сносить собственными силами. В планах — построить новый дом, но теперь уже в рамках закона. Так как хозяева решили демонтировать строение самостоятельно, земельный участок остается в их собственности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что снос начался и в поселке Мирный. Здесь застройщик тоже превысил пятно застройки. И тоже сносит дом собственными силами, оставляя за собой землю. Всего в Имеретинской низменности признаны самостроями более 20 жилых многоквартирных домов.