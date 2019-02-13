Налоговая взялась за тайно сдающих квартиры россиян

По словам собеседников агентства, кампания против неплательщиков налогов в основном будет проходить в городах-миллионниках. Перед рейдами сотрудники ФНС ищут в Росреестре людей, у которых в собственности находится более одной квартиры. После этого они отправляются по одному из адресов.

По данным агентства, в рейдах могут принимать участие сотрудники полиции.

Налоговый эксперт Юлия Майфет рассказала «Ура.ру», что налоговики также выявляют нелегальную сдачу квартир по безналичным денежным переводам. Юрист Сергей Ефимов добавил, что сотрудники ФНС могут подсылать «подставных» съемщиков по объявлениям о сдаче квартир в аренду.

По словам экономического аналитика Ирины Романовой, если бы каждый, кто сдает жилье, платил 13 процентов от полученного дохода, то госбюджет вырос бы примерно на 10-12 миллиардов рублей. Однако сейчас арендодатели пополняют бюджет всего на 220 миллионов рублей.

Если арендодатель не представляет налоговую декларацию и не уплачивает налог, ему может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статье 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) — штраф от ста до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от полугода до трех лет. Человек, впервые совершивший преступление по этой статье, освобождается от ответственности, если выплатит все недоимки, пени и штраф.

Административная ответственность предусмотрена налоговым кодексом. За непредставление налоговой декларации грозит штраф в пять процентов от суммы неуплаченного налога за каждый месяц (не менее одной тысячи рублей). За умышленную неуплату налога грозит штраф в 40 процентов.