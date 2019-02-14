Сенаторы возьмутся за гаражи россиян 

Российские сенаторы до конца весенней сессии внесут в Госдуму законопроект, вводящий «гаражную амнистию», которая позволит россиянам узаконить свои гаражи в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА Новости.
Над законопроектом работает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, а также сенаторы Владимир Полетаев и Дмитрий Шатохин.
Башкин заявил, что в России есть сотни тысяч гаражей, которые сейчас граждане официально зарегистрировать не могут. Дело в том, что по закону нельзя зарегистрировать бокс в гаражном комплексе, пока на учет в Росреестре не поставят все строение целиком. Также нельзя получить право собственности на отдельно стоящий гараж.
По словам сенатора, ситуация осложняется тем, что найти всех владельцев строений, восстановить документы на строительство и землю зачастую «нереально».
«Вот и получается, вроде и построили законно, а вроде и не владелец», — пояснил он.
Человек, не являющийся собственником, не может законно пользоваться строением, продать, подарить или сдать его в аренду. Если незарегистрированный гараж решат снести «под общественные нужды», то компенсации за него не будет.
Кроме того, убытки несет и бюджет: за незарегистрированный гараж не платят налоги.
О законопроекте, посвященном этой же проблеме, сообщалось в 2017 году. По данным «Российской газеты», его авторы предлагали регистрировать право собственности на гараж в кооперативе с помощью всего двух документов. Один документ должен подтверждать оплату паевого взноса кооперативу, а второй — свидетельствовать о предоставлении гаражному кооперативу земельного участка.