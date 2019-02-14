Сенаторы возьмутся за гаражи россиян

Российские сенаторы до конца весенней сессии внесут в Госдуму законопроект, вводящий «гаражную амнистию», которая позволит россиянам узаконить свои гаражи в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА Новости.

Башкин заявил, что в России есть сотни тысяч гаражей, которые сейчас граждане официально зарегистрировать не могут. Дело в том, что по закону нельзя зарегистрировать бокс в гаражном комплексе, пока на учет в Росреестре не поставят все строение целиком. Также нельзя получить право собственности на отдельно стоящий гараж.

По словам сенатора, ситуация осложняется тем, что найти всех владельцев строений, восстановить документы на строительство и землю зачастую «нереально».

«Вот и получается, вроде и построили законно, а вроде и не владелец», — пояснил он.

Человек, не являющийся собственником, не может законно пользоваться строением, продать, подарить или сдать его в аренду. Если незарегистрированный гараж решат снести «под общественные нужды», то компенсации за него не будет.

Кроме того, убытки несет и бюджет: за незарегистрированный гараж не платят налоги.