Страх заставит москвичей покупать жилье

Опасения, связанные с возможным дальнейшим ростом ставок по ипотеке, вынудят столичных потребителей приобретать квартиры в первом полугодии 2019-го. Об этом говорится в аналитических материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , имеющихся в распоряжении редакции «Ленты.ру»

На рынке новостроек в указанный период каждый пятый покупатель выйдет на сделку именно с такой мотивацией, полагают аналитики.

«В условиях удорожания ипотеки клиент скорее займет ведомую позицию и будет быстрее принимать решение, опасаясь дальнейшего роста ставок», — утверждают эксперты.

По их мнению, рынок новостроек Московского региона может потерять к концу года до 25 процентов продаж — в случае, если ипотечные ставки и в самом деле увеличатся, а объем предложения квартир уменьшится из-за ужесточения правил ведения строительной деятельности.

В «ИНКОМ» также отмечают, что «рынок покупателя», который был характерен для сегмента первичного жилья в 2015-2017 годах, постепенно уступает место «рынку продавца».

«Сегодняшний продавец не очень восприимчив к прессингу клиента, стремящегося снизить цену, — указывают аналитики. — Яркой иллюстрацией этого является сокращение среднего размера скидок с рекордных 15 процентов до скромных пяти».