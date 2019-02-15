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Страх заставит москвичей покупать жилье 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: ТАСС
Опасения, связанные с возможным дальнейшим ростом ставок по ипотеке, вынудят столичных потребителей приобретать квартиры в первом полугодии 2019-го. Об этом говорится в аналитических материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющихся в распоряжении редакции «Ленты.ру».
На рынке новостроек в указанный период каждый пятый покупатель выйдет на сделку именно с такой мотивацией, полагают аналитики.
«В условиях удорожания ипотеки клиент скорее займет ведомую позицию и будет быстрее принимать решение, опасаясь дальнейшего роста ставок», — утверждают эксперты.
По их мнению, рынок новостроек Московского региона может потерять к концу года до 25 процентов продаж — в случае, если ипотечные ставки и в самом деле увеличатся, а объем предложения квартир уменьшится из-за ужесточения правил ведения строительной деятельности.
В «ИНКОМ» также отмечают, что «рынок покупателя», который был характерен для сегмента первичного жилья в 2015-2017 годах, постепенно уступает место «рынку продавца».
«Сегодняшний продавец не очень восприимчив к прессингу клиента, стремящегося снизить цену, — указывают аналитики. — Яркой иллюстрацией этого является сокращение среднего размера скидок с рекордных 15 процентов до скромных пяти».
Крупнейшие игроки российского рынка жилищного кредитования стали повышать ставки по ипотеке с осени 2018-го, когда была увеличена ключевая ставка Центробанка. Очередной виток роста стоимости кредитов начался в январе 2019-го, при этом сильнее всего повысились ставки по ипотеке с низким первоначальным взносом.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Центральный банк России , Lenta.ru
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