В Смоленске построят пятизвездочный отель

В Смоленске будет построена гостиница категории "пять звезд" с номерным фондом 210 номеров — это предусматривает инвестиционное соглашение, которое в рамках проходящего в Сочи российского инвестиционного форума подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор компании "Мегаполис-Смоленск" Вячеслав Тофоров.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 400 миллионов рублей. Планируется, что будут созданы более 150 рабочих мест. Срок ввода в эксплуатацию гостиницы, на базе которой можно будет проводить конференции и форумы, намечен на 2020 год.

"Проект по строительству гостиницы категории "пять звезд" для Смоленщины крайне амбициозный. Со своей стороны мы, безусловно, окажем всю необходимую поддержку инвестору. Вне всякого сомнения, открытие гостиницы такого уровня создаст условия для повышения социально-экономической, туристической и инвестиционной привлекательности Смоленской области", — сказал журналистам глава региона перед церемонией подписания документа.

По словам генерального директора "Мегаполис-Смоленск", Смоленская область для компании новый регион, где будет реализован столь значимый инфраструктурный проект.

В пресс-службе администрации Смоленской области уточнили, что "Мегаполис" — динамично развивающаяся строительная организация из Брянска, которая имеет амбициозные планы по выходу на российский рынок. Для реализации проекта по возведению гостиницы в Смоленске открыто дочернее отделение компании "Мегаполис-Смоленск".