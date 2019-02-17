Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.68
75.06
75.30
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.97
74.73
Индексы и котировки Brent
66.39
+0.00 Золото
1320.93
–0.01 РТС
1177.50
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1299
–0.0158
03.02
1.1457
12.02
01.02

Эскроу-счета не решат всех проблем покупателей жилья 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Сергей Михеев/ РГ
На расширенном заседании Госсовета, посвященном улучшению жилищных условий, поставлена задача по созданию плавных условий перехода застройщиков на новую модель финансирования долевого строительства. О том, какие проблемы тормозят этот переход и что необходимо сделать, чтобы упростить работу строительных компаний, обсудили участники экспертного совета "Снижение административной нагрузки на застройщиков, оптимизация нормативной базы и порядок регулирования в сфере строительства" в "Российской газете".
Проблему анализа регулирования деятельности застройщиков отметил Алексей Матвеев, директор департамента нормативно-методического обеспечения Ассоциации экспертных организаций в строительстве. Минстрой ежегодно отчитывается об улучшении показателей рейтинга Doing Business по направлению "Получение разрешений на строительство".
Но объектом исследования в рейтинге является не жилой дом, а складское помещение, отмечает Матвеев. "У нас есть предложение к Минэкономразвития подготовить аналогичный рейтинг для жилищного строительства, причем с оценкой критериев до момента регистрации прав на объект недвижимости", — говорит он.
Большие сложности у застройщиков возникают и при подключении к сетям. Власти муниципалитета выдают разрешения на строительство домов без учета мощностей и даже в отсутствии сетей. Строить дом приходится буквально в чистом поле и надеяться, что к моменту его ввода сети появятся.
"Сейчас все делается параллельно либо после того, как дом построен", — отмечает Анатолий Воронин, руководитель комиссии Общественного совета Минстроя по законодательству и разрешительной деятельности.
В худшем случае дом так и остается неподключенным к сетям, жить в нем невозможно. Даже с введением эскроу-счетов решить проблемы покупателей квартир в таких домах будет тяжело. В итоге без изменения норм подключения зданий к сетям мы не избавимся от такого явления, как обманутые дольщики, считают эксперты. Эта проблема тесно связана с качеством подготовки органами власти на местах схем территориального планирования и документации по планировке территории.
Подготовка сетей в таких документах учитывается далеко не всегда. В итоге на свет появляются микрорайоны, не обеспеченные дорогами и транспортом, без сетей или с дефицитом мощностей, что тормозит развитие новых районов.
"Нужно четко определить, что сети являются частью инфраструктуры. Эту ответственность за создание инфраструктуры должна нести муниципальная власть", — предложил Максим Лоскутов, директор по развитию Ассоциации экспертных организаций в строительстве.
Большие сложности у застройщиков возникают при подключении к сетям. Строить дом приходится буквально в чистом поле и надеяться, что к вводу сети появятся
Несовершенство территориальных планов связано с отсутствием контроля за этой работой. "Любой дом проходит этапы согласования проекта и экспертизу. А вот документы территориального планирования и документация по планировке территории не нуждаются в такой оценке", — уточняет Алексей Матвеев. Их согласовывают местные органы. "Можно установить, что для документов территориального планирования, градозонирования и документации по планировке территории обязательно проведение государственной экспертизы", — предлагает он.
Требования к экспертизам, которые обязаны проходить застройщики, ужесточаются. Часто вместо коммерческой застройщиков вынуждают проходить госэкспертизу.
Закон, вступивший в силу 3 августа, установил новые правила в сфере государственной и негосударственной экспертизы в зонах с особыми условиями использования территорий, рассказывает Артем Рыжиков, генеральный директор Центра строительного аудита и сопровождения. "Исходя из вольной трактовки введенных норм органы власти субъектов самовольно устанавливают обязательное проведение госэкспертизы для застройщиков, которые возводят объекты в таких зонах", — рассказывает он. Это приведет к перегруженности государственных экспертиз и увеличению времени выдачи заключений.
"Затянувшиеся процедуры прохождения экспертизы могут остановить стройку или вовсе заставить застройщика отказаться от своих планов", — отмечает он. В случае с жильем пропуск сроков чреват дополнительными расходами застройщиков на выплату компенсаций дольщикам.
Непозволительность трактовки норм федерального законодательства по своему усмотрению органами власти субъектов, а также недопустимость устранения конкуренции, отметил сенатор Сергей Лисовский.
С 1 июля все застройщики обязаны будут перейти на эскроу-счета. "Безусловно, долевое строительство дало огромный толчок строительной отрасли России в целом. Но когда нефинансовый институт может распоряжаться огромными деньгами — это неправильно", — считает Александр Якубовский, депутат Госдумы, руководитель рабочей группы Президиума Генерального совета партии "Единая Россия". Есть застройщики, которые уже перешли на эскроу-счета и первыми столкнулись со сложностями только формирующегося законодательства. Среди них невозможность использования маткапитала, военной ипотеки, всевозможных сертификатов, если застройщик перешел на эскроу-счета, отмечает Якубовский. Он уточняет, что депутаты уже работают над решением этой проблемы.
Также возникает сложность при реализации принципа "один застройщик — один проект". Строительным компаниям придется передать проекты дочерним структурам, но порядок для этого не прописан. "Чтобы эту документацию с одной компании на другую перенести, необходимо делать практически новый проект, — отмечает Якубовский. — Необходимо рассмотреть возможность ввести уведомительный порядок". Это позволит избежать проблем с передачей проектов и просрочки сдачи объектов.
Российская Газета: последние новости
"Дачную амнистию" депутаты предложили продлить еще на год Госдума приняла законопроект о снижении сборов c ипотечных должников Как не платить чужие долги за коммунальные и жилищные услуги
Комментарии3
Недвижимость , Анатолий Воронин , Алексей Матвеев , Сергей Лисовский , Александр Якубовский , Единая Россия , Госдума , Минэкономразвития , Минстрой , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение