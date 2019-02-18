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На Варшавском шоссе в Москве построят ритейл-парк 

РИА Недвижимость + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кемеровская компания "Новолекс" намерена к середине 2021 года построить на Варшавском шоссе Москвы ритейл-парк площадью 32,5 гектара, сообщил разработчик концепции парка IDEM.
"Объект будет расположен на расстоянии 6 километров от Москвы по Варшавскому шоссе, в шаговой доступности от городского округа Щербинка", — говорится в пресс-релизе.
Как указывается в нем, полезная площадь ритейл-парка, в котором будут представлены шесть гипермаркетов различной направленности, составит 80 тысяч квадратных метров, парковка будет рассчитана 3,4 тысячи автомобилей.
Холдинговая компания "Новолекс" работает с 2009 года, по собственным данным, она реализовала под ключ 22 торговых объекта в Кемеровской области и других регионах России совокупной площадью около 280 тысячи квадратных метров.
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