На Варшавском шоссе в Москве построят ритейл-парк

Кемеровская компания "Новолекс" намерена к середине 2021 года построить на Варшавском шоссе Москвы ритейл-парк площадью 32,5 гектара, сообщил разработчик концепции парка IDEM.

"Объект будет расположен на расстоянии 6 километров от Москвы по Варшавскому шоссе, в шаговой доступности от городского округа Щербинка", — говорится в пресс-релизе.

Как указывается в нем, полезная площадь ритейл-парка, в котором будут представлены шесть гипермаркетов различной направленности, составит 80 тысяч квадратных метров, парковка будет рассчитана 3,4 тысячи автомобилей.

Холдинговая компания "Новолекс" работает с 2009 года, по собственным данным, она реализовала под ключ 22 торговых объекта в Кемеровской области и других регионах России совокупной площадью около 280 тысячи квадратных метров.