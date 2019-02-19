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Должников по ипотеке избавят от штрафа за списанный долг 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ФССП
Если задолженность по ипотеке реструктурируют, исполнительский сбор, то есть штраф, начисляемый судебными приставами, уплачивать не придётся. Такой законопроект Госдума рассмотрит 19 февраля в третьем, окончательном чтении.
Исполнительский сбор, который является финансовой санкцией для должников, не будут взыскивать с гражданина в нескольких случаях: если его долг по договору ипотеки (залоге недвижимости) реструктурируют; если жильё по договору ипотеки, которое он не смог выкупить, останется на балансе кредитора; или если в счёт долга продадут заложенное им имущество. Этот шаг законодатели предложили, чтобы не возникало ситуации, когда у человека уже нет долга, или он лишился оставленного в залог имущество, а ему всё равно приходится уплачивать исполнительский сбор.
Также согласно законопроекту исполнительский сбор будут взимать только один раз за заложенность по одному и тому же объекту недвижимости, чтобы не было двойных платежей, когда, например, в договоре ипотеки указаны оба супруга.
«Нередки ситуации, когда за ипотеку несут ответственность несколько заёмщиков и поручителей. В таких случаях ССП взыскивает по семь процентов исполнительского сбора с каждого, в итоге может набежать сумма до 70 процентов от стоимости невозвращённого кредита», — отмечал один из авторов инициативы первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.
Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России» — вице-спикер палаты Сергей Неверов, Игорь Дивинский, Виктор Кидяев и Алексей Изотов.
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Комментарии
Недвижимость , Виктор Кидяев , СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ , Игорь Дивинский , Единая Россия , Госдума
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