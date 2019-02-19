Должников по ипотеке избавят от штрафа за списанный долг

Если задолженность по ипотеке реструктурируют, исполнительский сбор, то есть штраф, начисляемый судебными приставами, уплачивать не придётся. Такой законопроект Госдума рассмотрит 19 февраля в третьем, окончательном чтении.

Исполнительский сбор, который является финансовой санкцией для должников, не будут взыскивать с гражданина в нескольких случаях: если его долг по договору ипотеки (залоге недвижимости) реструктурируют; если жильё по договору ипотеки, которое он не смог выкупить, останется на балансе кредитора; или если в счёт долга продадут заложенное им имущество. Этот шаг законодатели предложили, чтобы не возникало ситуации, когда у человека уже нет долга, или он лишился оставленного в залог имущество, а ему всё равно приходится уплачивать исполнительский сбор.

Также согласно законопроекту исполнительский сбор будут взимать только один раз за заложенность по одному и тому же объекту недвижимости, чтобы не было двойных платежей, когда, например, в договоре ипотеки указаны оба супруга.