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Lamoda арендует крупный склад на Новорязанском шоссе 

РИА Недвижимость + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Интернет-ритейлер Lamoda ведет переговоры с компанией "Логопарк менеджмент" об аренде у нее части подмосковного складского комплекса "Софьино" на Новорязанском шоссе, сообщила газета "Ведомости".
По данным издания, компании договариваются о строительстве склада на 50-60 тысяч квадратных метров с возможностью увеличения до 100 тысяч "квадратов".
По словам источников газеты, вариант аренды склада в "Софьино" приоритетный, но не единственный — ритейлер рассматривает и другие логистические проекты в этом районе.
Lamoda — это технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и предметов стиля. Компания была основана в 2011 году, сейчас она имеет собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 150 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 11 миллионов покупателей.
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Недвижимость , Ведомости
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