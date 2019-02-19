Lamoda арендует крупный склад на Новорязанском шоссе

Интернет-ритейлер Lamoda ведет переговоры с компанией "Логопарк менеджмент" об аренде у нее части подмосковного складского комплекса "Софьино" на Новорязанском шоссе, сообщила газета "Ведомости"

По данным издания, компании договариваются о строительстве склада на 50-60 тысяч квадратных метров с возможностью увеличения до 100 тысяч "квадратов".

По словам источников газеты, вариант аренды склада в "Софьино" приоритетный, но не единственный — ритейлер рассматривает и другие логистические проекты в этом районе.

Lamoda — это технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и предметов стиля. Компания была основана в 2011 году, сейчас она имеет собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 150 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 11 миллионов покупателей.