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Структуры Societe Generale переедут в «Москва-Сити» 

РИА Недвижимость + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские структуры французской группы Societe Generale переедут в бизнес-центр "Око" в "Москва-Сити", сообщила консалтинговая компания в сфере недвижимости JLL.
Как уточняется в сообщении консультанта, входящий в группу Росбанк арендовал более 15 тысяч квадратных метров офисных площадей в небоскребе "Око".
"Здесь разместятся офисы компаний группы Societe Generale в России. Контракт на аренду помещений заключен сроком на десять лет, а переезд структур в новые офисы запланирован на начало 2020 года", — говорится в пресс-релизе.
Росбанк — российская "дочка" французской банковской группы Societe Generale. Группе в России также принадлежат ипотечный банк "Дельтакредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.
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