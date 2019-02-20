Структуры Societe Generale переедут в «Москва-Сити»

Российские структуры французской группы Societe Generale переедут в бизнес-центр "Око" в "Москва-Сити", сообщила консалтинговая компания в сфере недвижимости JLL.

Как уточняется в сообщении консультанта, входящий в группу Росбанк арендовал более 15 тысяч квадратных метров офисных площадей в небоскребе "Око".

"Здесь разместятся офисы компаний группы Societe Generale в России. Контракт на аренду помещений заключен сроком на десять лет, а переезд структур в новые офисы запланирован на начало 2020 года", — говорится в пресс-релизе.

Росбанк — российская "дочка" французской банковской группы Societe Generale. Группе в России также принадлежат ипотечный банк "Дельтакредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.