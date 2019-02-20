Путин озвучил предложения по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в России должна снизиться до 8%, а семьи с детьми заслуживают особых мер поддержки в этом вопросе, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего 15-го послания Федеральному собранию.

По словам главы государства, сейчас правительству и Центральному необходимо удерживать «линию» ставок на 9%, а затем — на 8%.

Кроме того, Путин напомнил, что ныне в России для многодетных семей превышающая 6% ипотечная ставка субсидируется первые три-пять лет кредита, и предложил субсидировать ее в течение всего срока.

По словам Путина, вместе с материнским капиталом, которым можно оплачивать ипотеку, помощь государства многодетным семьям в этом вопросе превысит 900 тысяч рублей, что поможет многим жителям регионов обзавестись собственным жильем.

Более того, глава государства призвал запустить эту меру «задним числом» — с 1 января 2019 года.