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Путин озвучил предложения по ипотеке 

Рамблер + ещё 38 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя ставка по ипотеке в России должна снизиться до 8%, а семьи с детьми заслуживают особых мер поддержки в этом вопросе, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего 15-го послания Федеральному собранию.
По словам главы государства, сейчас правительству и Центральному необходимо удерживать «линию» ставок на 9%, а затем — на 8%.
Кроме того, Путин напомнил, что ныне в России для многодетных семей превышающая 6% ипотечная ставка субсидируется первые три-пять лет кредита, и предложил субсидировать ее в течение всего срока.
По словам Путина, вместе с материнским капиталом, которым можно оплачивать ипотеку, помощь государства многодетным семьям в этом вопросе превысит 900 тысяч рублей, что поможет многим жителям регионов обзавестись собственным жильем.
Более того, глава государства призвал запустить эту меру «задним числом» — с 1 января 2019 года.
Недвижимость , Личный счет , ВЛАДИМИР ПУТИН
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