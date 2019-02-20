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Орешкин назвал условия для снижения ставок по ипотеке 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин в беседе с RT прокомментировал возможность снижения ставок по ипотеке в России.
«Мы видим, что инфляционная картина в начале года развивается лучше, чем ожидали мы, чем ожидали коллеги из Центробанка. Будем надеяться, эта позитивная динамика в ближайшие месяцы сохранится. Мы видим замедление номинального темпа роста заработных плат — тоже фактор, который указывает на то, что инфляционное давление будет понижено. Поэтому на базе этих факторов можно ожидать снижение инфляционного давления и понятно, что вслед за этим пойдёт и снижение процентных ставок по ипотеке», — объяснил министр.
По его словам, снижение процентных ставок будет свидетельствовать о нормализации ситуации с инфляцией.
Орешкин выразил уверенность в том, что позитивная динамика последних месяцев сохранится, и поручение президента России Владимира Путина удастся выполнить в ближайшее время.
В ходе выступления с посланием к Федеральному собранию Путин призвал правительство и Центробанк стремиться к снижению ставок по ипотеке до 8%.
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Комментарии2
Недвижимость , Экономика , МАКСИМ ОРЕШКИН , ВЛАДИМИР ПУТИН , Центральный банк России
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