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Москвичи ринулись скупать офисы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице резко вырос спрос на офисную недвижимость со стороны физических лиц, желающих выгодно вложить свои деньги. Об этом говорится в материалах агентства Kalinka Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, за год к февралю 2019-го таких покупателей стало больше на 40 процентов. Горожане предпочитают помещения свободного назначения в новых жилых или многофункциональных комплексах. Бюджет сделок составляет от 30 миллионов до 80 миллионов рублей, площадь приобретаемых офисов — от 100 до 200 квадратных метров.
Доходность таких объектов эксперты оценивают в 10-12 процентов годовых.
«В целом по рынку можно выделить растущий интерес покупателей к офисным особнякам площадью от 700 квадратных метров. Улучшение ситуации на рынке подстегнуло спрос на такие объекты среди арендаторов и покупателей, — отмечается в обзоре. — Многие арендаторы, у которых истекли старые соглашения, стали искать офисы более высокого класса. Кроме того, сказалось и вымывание с рынка более дешевых предложений».
При этом, по наблюдениям аналитиков, на московском рынке офисной недвижимости почти нет иностранцев.
«Зарубежных арендаторов практически нет — заметен лишь единичный спрос со стороны частных иностранных инвесторов», — подчеркивают в Kalinka Group.
По итогам 2018 года Москва вошла в топ городов мира с самыми высокими ставками аренды премиальной офисной недвижимости, заняв в нем 26 место. Средняя арендная ставка в российской столице достигла 1,01 тысячи долларов за квадратный метр. Первые три места рейтинга достались Гонконгу, Нью-Йорку и Лондону.
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Недвижимость , Lenta.ru
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